Секрет волшебства тыквы: как простые булочки могут изменить ваше представление о выпечке

Тыква давно завоевала любовь кулинаров и диетологов: она не только богата витаминами и клетчаткой, но и невероятно универсальна. Её насыщенный вкус и солнечный цвет делают тыкву отличной основой для десертов, запеканок, супов и даже хлеба.
Сегодня предлагаем рецепт уютной домашней выпечки — тыквенных булочек, которые отлично подойдут к вечернему чаю с друзьями или семейному ужину.
400 г пшеничной муки
280 г тыквенного пюре (можно приготовить самостоятельно или использовать готовое)
1 ст. ложка горчицы (лучше мягкой, зернистой — она придаёт приятный аромат)
1 ст. ложка соли
1 ст. ложка разрыхлителя
100 г густых сливок (можно заменить сметаной)
50 г сливочного масла
В глубокой миске соедините муку с разрыхлителем, добавьте соль.
Нарежьте сливочное масло кубиками и перетрите его с сухой смесью до образования мелкой крошки.
Добавьте тыквенное пюре, сливки и горчицу. Замесите мягкое, немного липкое тесто. При необходимости можно слегка подсыпать муку, но не переборщите — тесто должно оставаться эластичным.
Раскатайте его на присыпанной мукой поверхности в пласт высотой около 1 см.
Нарежьте на треугольники или используйте формочки, как вам больше нравится.
Переложите заготовки на противень, застеленный бумагой или смазанный маслом. По желанию — посыпьте тёртым сыром для хрустящей корочки.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.
Тыквенные булочки вкусны и сами по себе — теплые, ароматные, они особенно хороши с чашкой чая или травяного настоя. Но можно усилить вкус, добавив к ним:
сливочный или творожный сыр;
домашний джем (идеально — апельсиновый, клюквенный или тыквенно-яблочный);
каплю мёда и щепотку корицы для сладкой версии;
ароматное масло с зеленью и чесноком для пикантной подачи.
Эти булочки идеально подойдут и для утреннего завтрака, и для уютного вечера — особенно в холодное время года.
Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).
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