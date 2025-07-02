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Секрет волшебства тыквы: как простые булочки могут изменить ваше представление о выпечке

Что добавить в тыквенные булочки для разнообразия: 4 неожиданных ингредиента
2:27
Еда

Тыква давно завоевала любовь кулинаров и диетологов: она не только богата витаминами и клетчаткой, но и невероятно универсальна. Её насыщенный вкус и солнечный цвет делают тыкву отличной основой для десертов, запеканок, супов и даже хлеба.

Тыква
Фото: flickr.com by Danielle Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тыква

Сегодня предлагаем рецепт уютной домашней выпечки — тыквенных булочек, которые отлично подойдут к вечернему чаю с друзьями или семейному ужину.

Рецепт тыквенных булочек

Ингредиенты

  • 400 г пшеничной муки

  • 280 г тыквенного пюре (можно приготовить самостоятельно или использовать готовое)

  • 1 ст. ложка горчицы (лучше мягкой, зернистой — она придаёт приятный аромат)

  • 1 ст. ложка соли

  • 1 ст. ложка разрыхлителя

  • 100 г густых сливок (можно заменить сметаной)

  • 50 г сливочного масла

Приготовление

  1. В глубокой миске соедините муку с разрыхлителем, добавьте соль.

  2. Нарежьте сливочное масло кубиками и перетрите его с сухой смесью до образования мелкой крошки.

  3. Добавьте тыквенное пюре, сливки и горчицу. Замесите мягкое, немного липкое тесто. При необходимости можно слегка подсыпать муку, но не переборщите — тесто должно оставаться эластичным.

  4. Раскатайте его на присыпанной мукой поверхности в пласт высотой около 1 см.

  5. Нарежьте на треугольники или используйте формочки, как вам больше нравится.

  6. Переложите заготовки на противень, застеленный бумагой или смазанный маслом. По желанию — посыпьте тёртым сыром для хрустящей корочки.

  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Как подать

Тыквенные булочки вкусны и сами по себе — теплые, ароматные, они особенно хороши с чашкой чая или травяного настоя. Но можно усилить вкус, добавив к ним:

  • сливочный или творожный сыр;

  • домашний джем (идеально — апельсиновый, клюквенный или тыквенно-яблочный);

  • каплю мёда и щепотку корицы для сладкой версии;

  • ароматное масло с зеленью и чесноком для пикантной подачи.

Эти булочки идеально подойдут и для утреннего завтрака, и для уютного вечера — особенно в холодное время года.

Уточнения

Горчи́ца или Сина́пис (лат. Sinápis) — род растений семейства Капустные (Brassicaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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