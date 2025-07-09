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Бананы превращаются в кашу из-за этой привычки — вот как спасти их свежесть надолго

Эксперты рассказали, как правильно хранить бананы дома
3:17
Еда

Вы замечали, что бананы дома портятся быстрее, чем хотелось бы? Буквально вчера они были идеальными — жёлтыми и упругими, а сегодня покрылись коричневыми пятнами. Почему так происходит и как этого избежать? Существует простой, но малоизвестный способ, который позволит наслаждаться свежими бананами гораздо дольше.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

Почему бананы быстро темнеют

Всё дело в природном газе — этилене, который выделяют фрукты. Этот газ ускоряет процесс созревания, а иногда и перезревания. Особенно много этилена выделяют именно бананы, поэтому они не только сами быстро портятся, но и "подгоняют" созревание других фруктов, лежащих рядом.

Когда вы складываете бананы в корзину или оставляете на столе, выделяемый этилен концентрируется вокруг них. Итог — кожура темнеет, мякоть становится мягкой, а вкус теряет свежесть.

Самая частая ошибка — холодильник

На первый взгляд кажется логичным убрать бананы в холодильник. Но холод для них — враг. Из-за низкой температуры кожура быстро чернеет, а сам плод становится водянистым и теряет свою приятную текстуру. Внутри банан может оставаться съедобным, но аппетитный вид исчезает.

Лучший способ хранения — подвешивание

Если хотите, чтобы бананы оставались жёлтыми и свежими, просто повесьте их. Это может быть специальный крючок для фруктов или даже обычная вешалка, приспособленная для кухни.

Почему подвешивание работает идеально:

  • Воздух свободно циркулирует вокруг бананов.

  • Фрукты не лежат друг на друге, значит, не получают тёмных пятен от давления.

  • Снижается концентрация этилена вокруг плодов.

  • Бананы становятся менее доступными для мух, муравьёв и других насекомых.

  • Они не контактируют с другими фруктами, которые могут ускорить их порчу.

Этот метод действительно помогает продлить срок хранения на несколько дней, а иногда и на неделю.

Дополнительные советы для максимальной свежести:

  • Если купили связку бананов, но съесть их сразу не планируете — разделите. Отделённые друг от друга плоды выделяют меньше этилена.

  • Обмотайте плодоножки пищевой плёнкой или фольгой. Это замедлит выделение газа и сохранит бананы дольше.

  • Держите бананы подальше от яблок, груш, авокадо и томатов — все они тоже выделяют этилен и ускоряют созревание друг друга.

  • Если банан всё же перезрел — не спешите выбрасывать! Из них получаются отличные смузи, оладьи, кексы или банановый хлеб.

Что делать, если бананы уже потемнели

Не спешите выбрасывать чёрные бананы — их сладкий вкус прекрасно подходит для выпечки и десертов. Перезрелые бананы идеально подойдут для:

  • бананового хлеба,

  • блинчиков,

  • оладий,

  • смузи,

  • мороженого.

Чем темнее банан — тем он слаще и ароматнее в выпечке.

Если хотите, чтобы бананы дольше радовали вас свежестью, просто измените способ их хранения. Подвесьте их, и забудьте о потемневшей кожуре и испорченных фруктах.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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