Пока вы закрыли глаза: как киви может вернуть молодость вашей коже!

Коллаген давно стал звездой на сцене здоровья и красоты. Это не просто модный белок — он буквально скрепляет наш организм: входит в состав костей, хрящей и суставов, делает кожу упругой и поддерживает прочность связок. Но с возрастом его уровень в организме начинает снижаться, что неизбежно приводит к проблемам: хруст в суставах, снижение гибкости, морщинки и прочие "прелести" старения.
Добавки с коллагеном сейчас повсюду — в порошках, капсулах, коктейлях. Но есть и более простой, натуральный путь: правильное питание. И один из главных героев в этой истории — киви.
Киви уже давно перестал быть экзотикой. Этот мохнатый зеленый фрукт родом из Китая, а название "киви" — от забавной нелетающей птицы с Новой Зеландии, похожей на пушистый мячик. Сегодня киви — обыденный гость на прилавках, но по своей пользе он по-прежнему впечатляет.
Именно киви помогает нашему организму синтезировать коллаген благодаря невероятно высокому содержанию витамина C — в среднем, почти вдвое больше, чем в апельсинах! А витамин C — ключевой участник в производстве коллагена. Без него никакие белковые запасы не помогут.
Поддержка пищеварения. Киви богат клетчаткой и содержит особый фермент — актинидин, который помогает расщеплять белки. Это облегчает переваривание пищи и способствует нормальной работе кишечника.
Регуляция давления и холестерина. Благодаря калию и антиоксидантам, киви помогает контролировать уровень "плохого" холестерина и стабилизировать артериальное давление.
Сытность и помощь при похудении. Сладкий, но низкокалорийный — киви может стать отличным перекусом, если хочется чего-то вкусного, но без вреда для фигуры.
Настроение. Некоторые исследования указывают, что высокое содержание витамина C способствует повышению уровня эндорфинов — гормонов счастья. Бонус: киви не только укрепляет тело, но и поднимает настроение.
Так что, если вы давно ищете простой и вкусный способ поддержать здоровье кожи, суставов и всего организма — добавьте киви в свой рацион. Это не просто фрукт, а натуральный помощник, работающий с вами на одной волне.
Киви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.