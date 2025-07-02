Пока вы закрыли глаза: как киви может вернуть молодость вашей коже!

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Коллаген из киви: секреты, которые сработают на вас
2:38
Еда

Коллаген давно стал звездой на сцене здоровья и красоты. Это не просто модный белок — он буквально скрепляет наш организм: входит в состав костей, хрящей и суставов, делает кожу упругой и поддерживает прочность связок. Но с возрастом его уровень в организме начинает снижаться, что неизбежно приводит к проблемам: хруст в суставах, снижение гибкости, морщинки и прочие "прелести" старения.

киви
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
киви

Добавки с коллагеном сейчас повсюду — в порошках, капсулах, коктейлях. Но есть и более простой, натуральный путь: правильное питание. И один из главных героев в этой истории — киви.

Почему киви — идеальный фрукт для выработки коллагена

Киви уже давно перестал быть экзотикой. Этот мохнатый зеленый фрукт родом из Китая, а название "киви" — от забавной нелетающей птицы с Новой Зеландии, похожей на пушистый мячик. Сегодня киви — обыденный гость на прилавках, но по своей пользе он по-прежнему впечатляет.

Именно киви помогает нашему организму синтезировать коллаген благодаря невероятно высокому содержанию витамина C — в среднем, почти вдвое больше, чем в апельсинах! А витамин C — ключевой участник в производстве коллагена. Без него никакие белковые запасы не помогут.

Польза киви выходит далеко за рамки красоты кожи

  • Поддержка пищеварения. Киви богат клетчаткой и содержит особый фермент — актинидин, который помогает расщеплять белки. Это облегчает переваривание пищи и способствует нормальной работе кишечника.

  • Регуляция давления и холестерина. Благодаря калию и антиоксидантам, киви помогает контролировать уровень "плохого" холестерина и стабилизировать артериальное давление.

  • Сытность и помощь при похудении. Сладкий, но низкокалорийный — киви может стать отличным перекусом, если хочется чего-то вкусного, но без вреда для фигуры.

  • Настроение. Некоторые исследования указывают, что высокое содержание витамина C способствует повышению уровня эндорфинов — гормонов счастья. Бонус: киви не только укрепляет тело, но и поднимает настроение.

Так что, если вы давно ищете простой и вкусный способ поддержать здоровье кожи, суставов и всего организма — добавьте киви в свой рацион. Это не просто фрукт, а натуральный помощник, работающий с вами на одной волне.

Уточнения

Киви (фрукт) — плод культурных сортов актинидии.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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