Без глютена и без чувства вины: испеките маффины из овсянки и йогурта — мягкие, сытные, домашние

Любите кексы, но хотите чего-то по-настоящему полезного и домашнего? У нас есть идеальный вариант — маффины из овсяной муки и йогурта. Минимум усилий, максимум пользы и вкуса.
После того как овес появился в кухонных экспериментах — от каши до запеканок и печенья — он прочно занял свое место в рецептах быстрых и сытных перекусов. Эти кексы — отличная альтернатива для тех, кто не ест глютен или просто хочет облегчить рацион.
Овсянка универсальна. В выпечке она добавляет легкую ореховую нотку и делает текстуру особенно нежной. А йогурт придает маффинам мягкость, влажность и насыщенный вкус.
225 г цельнозерновой овсяной муки
190 г сахара
1 греческий йогурт
70 мл растительного масла
3 яйца
сок ½ лимона (можно заменить апельсином или мандарином)
16 г разрыхлителя
щепотка соли
Сделайте тесто
В миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте сок лимона, йогурт и масло. Перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте муку с разрыхлителем и солью.
Выпекайте
Разогрейте духовку до 180°С. Заполните формочки для маффинов на ¾. Выпекайте около 35 минут до румяного цвета. Готовность проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.
Остудите и храните
Дайте кексам постоять в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Храните в контейнере — они останутся свежими несколько дней.
Используйте цитрусовый сок по вкусу — лимон освежает, апельсин добавляет сладости.
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Маффины можно заморозить — достаньте и разогрейте утром, когда нет времени на готовку.
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Эти маффины можно легко адаптировать под разные вкусы и сезоны. Осенью добавьте в тесто немного корицы и натертого яблока — получится уютный пряный аромат. Летом подмешайте горсть свежих ягод — чернику, малину или кусочки клубники. А если хочется сделать маффины чуть более сытными, можно посыпать сверху орехами, кокосовой стружкой или добавить в тесто немного темного шоколада. Каждый раз будет получаться новая версия — такая же простая, но по-своему особенная.
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека.
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