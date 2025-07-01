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Почему крепость вина не соответствует этикетке: факты от сомелье

2:54
Еда

В европейских странах допустимое отклонение в указании крепости вина составляет 0,5% в обе стороны. В США для вин с содержанием алкоголя 7-14% отклонение может достигать 1,5%, а для более крепких вин — 1%.

Сомелье наливает вино в бокал
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сомелье наливает вино в бокал

Об этом сообщает издание Food & Wine. К примеру, вино, на этикетке которого указано 12%, может содержать от 10,5% до 13,5% алкоголя. Эта разница может быть существенной и влиять на эффект от вина. Винный эксперт Энни Эджертон отметила, что даже небольшое отклонение может быть заметно для людей, чувствительных к алкоголю.

Слабый контроль позволяет винодельням манипулировать уровнем алкоголя. При утверждении этикеток может и не быть точных данных из-за колебаний в процессе ферментации. Вина с меньшим содержанием алкоголя могут быть привлекательны для тех, кто следит за здоровьем, а вина с более высоким содержанием алкоголя могут позиционироваться как более престижные, хотя их крепость может незначительно отличаться.

Еще одна причина расхождений — налоги. Вина с высоким содержанием алкоголя облагаются по более высокой ставке. Поэтому производители могут указывать заниженный процент, чтобы избежать увеличения налогов.

В России допустимые отклонения при производстве вина тоже варьируются. Как рассказал в интервью Pravda. Ru сомелье Андрей Зотов, ГОСТы не указывают конкретные цифры, а дают "вилку", например, от 11,5 до 13 градусов. Это позволяет некоторым производителям указывать широкую "вилку", что чаще встречается в бюджетных винах, где отклонение может составлять до 2%.

Зотов уточняет, что на практике отклонение от указанного на этикетке уровня алкоголя составляет плюс-минус 1%. Это значит, что если на бутылке указано 12%, на самом деле крепость может быть от 11% до 13%. Крупные производители, как правило, используют "вилки" из-за масштабов производства и необходимости подготовки этикеток.

Когда речь идет о премиальных винах, более точное указание процента алкоголя говорит о меньших объемах производства и более тщательных замерах. Важно, что для винодела на первом месте стоят вкусовые характеристики вина, а не точный процент алкоголя.

Также сомелье отмечает, что в некоторых странах, особенно в северных, разрешена шаптализация — добавление сахара на этапе брожения с целью  повышения крепости вина до необходимой категории. Но в этом случае добавляемый сахар не должен превышать 1%.

Уточнения

Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов. Прикладная наука, изучающая процесс ферментации и его практическое применение, называется зимологией.
 

Сомелье́ — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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