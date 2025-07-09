Добавьте всего одну ложку — и эта рыба станет блюдом, за которое в ресторане просят тысячи

Минтай под сливочным соусом: пошаговый рецепт в духовке

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется невероятным, но самая недооценённая рыба из семейства тресковых способна затмить по вкусу даже форель. Вопрос только в правильном способе приготовления. Один простой соус способен полностью изменить ваше мнение о минтае.

Фото: commons.wikimedia.org by Vikramdewangan22889, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо из рыбы и овощей

Подготовка рыбы

Возьмите около 1,2 кг филе минтая или трески. Нарежьте рыбу на порционные куски, удалив плавники и кости. Каждый кусочек слегка присолите, поперчите свежемолотым перцем и выложите в форму для запекания. Старайтесь укладывать плотно, чтобы соус лучше пропитывал рыбу.

Секретный сливочный соус

Главная изюминка этого рецепта — невероятно ароматный соус. Для него вам понадобится:

200 мл густых сливок,

1 яичный желток,

1 чайная ложка дижонской или обычной горчицы,

обжаренный до золотистого цвета репчатый лук.

Все ингредиенты соедините в миске, добавьте соль и любимые специи. Соус получается нежным, с лёгкой пикантной ноткой.

Золотистая корочка — без паники и усилий

Чтобы добиться аппетитной хрустящей корочки, измельчите в блендере 60 г подсушенного багета или любого другого хлеба. Получившиеся сухари равномерно распределите по рыбе, уже политой соусом.

Финальный штрих — запекание

Поставьте форму в духовку, разогретую до 200°C. Запекайте около 25 минут — до появления румяной корочки. Рыба станет невероятно сочной, мягкой и просто тающей во рту.

Готовое блюдо приятно удивит всех за столом. Минтай получается настолько нежным и вкусным, что легко конкурирует с дорогой рыбой.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

