Добавьте всего одну ложку — и эта рыба станет блюдом, за которое в ресторане просят тысячи

Кажется невероятным, но самая недооценённая рыба из семейства тресковых способна затмить по вкусу даже форель. Вопрос только в правильном способе приготовления. Один простой соус способен полностью изменить ваше мнение о минтае.
Возьмите около 1,2 кг филе минтая или трески. Нарежьте рыбу на порционные куски, удалив плавники и кости. Каждый кусочек слегка присолите, поперчите свежемолотым перцем и выложите в форму для запекания. Старайтесь укладывать плотно, чтобы соус лучше пропитывал рыбу.
Главная изюминка этого рецепта — невероятно ароматный соус. Для него вам понадобится:
200 мл густых сливок,
1 яичный желток,
1 чайная ложка дижонской или обычной горчицы,
обжаренный до золотистого цвета репчатый лук.
Все ингредиенты соедините в миске, добавьте соль и любимые специи. Соус получается нежным, с лёгкой пикантной ноткой.
Чтобы добиться аппетитной хрустящей корочки, измельчите в блендере 60 г подсушенного багета или любого другого хлеба. Получившиеся сухари равномерно распределите по рыбе, уже политой соусом.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 200°C. Запекайте около 25 минут — до появления румяной корочки. Рыба станет невероятно сочной, мягкой и просто тающей во рту.
Готовое блюдо приятно удивит всех за столом. Минтай получается настолько нежным и вкусным, что легко конкурирует с дорогой рыбой.
Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
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