Лето в каждой ложке: как сделать кабачок вашим любимым овощем, даже если вы его терпеть не можете

В каждой компании найдется несколько ярых ненавистников кабачков. Но этот яркий летний салат может изменить их мнение. Бывает, лучший способ приготовить кабачок — вообще его не готовить.
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Кабачки
Если вы ещё не пробовали сырой летний кабачок или цукини, вас ждёт настоящее открытие. В сыром виде он сохраняет лёгкую хрустящую текстуру — совсем не такой мягкий и водянистый, как после варки или жарки. Его вкус свежий, растительный и чуть сладковатый. Нарезанный тонкими ломтиками, кабачок становится бархатистым и очень приятным на ощупь, а пористая структура отлично впитывает ароматную заправку.
В этом рецепте сырой кабачок (или цукини, или их красочная смесь) смешивается с ярким чесночно-лимонным соусом. Кабачки слегка размягчаются, впитывая вкус заправки, и идеально дополняются солёным сыром пекорино романо, свежим базиликом и копчёным миндалём для контраста и хруста.
Это блюдо не требует термической обработки и готовится всего за 15 минут, что делает его прекрасным гарниром для самых жарких летних вечеров.
Советы по приготовлению летнего салата из кабачков
Выбирайте свежие, спелые и твёрдые кабачки — раз вы едите их сырыми, качество здесь решает всё. Спелые кабачки плотные, тяжёлые для своего размера и имеют яркий цвет. Избегайте морщинистой кожицы и мягких участков.
Нарезайте кабачки так, как нравится — шеф-ножом, овощечисткой или мандолиной. Чтобы сделать тонкие полоски овощечисткой, возьмите кабачок за плодоножку и очищайте его по всей длине.
Можно заменить сыр, зелень и орехи на те, что есть под рукой: вместо пекорино подойдет пармезан или азиаго, вместо базилика — кинза или петрушка, а вместо копчёного миндаля — обычный жареный солёный миндаль.
Ингредиенты
1 средний лимон
¼ стакана оливкового масла первого отжима
2 зубчика чеснока, мелко натёртых
¾ ч. л. кошерной соли
½ ч. л. свежемолотого чёрного перца (+ для подачи)
2 средних кабачка или цукини (примерно по 225 г), тонко нарезанных
¼ стакана крупно нарезанного свежего базилика (+ для подачи)