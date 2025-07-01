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Лето в каждой ложке: как сделать кабачок вашим любимым овощем, даже если вы его терпеть не можете

3:29
Еда

В каждой компании найдется несколько ярых ненавистников кабачков. Но этот яркий летний салат может изменить их мнение. Бывает, лучший способ приготовить кабачок — вообще его не готовить.

Кабачки
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Если вы ещё не пробовали сырой летний кабачок или цукини, вас ждёт настоящее открытие. В сыром виде он сохраняет лёгкую хрустящую текстуру — совсем не такой мягкий и водянистый, как после варки или жарки. Его вкус свежий, растительный и чуть сладковатый. Нарезанный тонкими ломтиками, кабачок становится бархатистым и очень приятным на ощупь, а пористая структура отлично впитывает ароматную заправку.

В этом рецепте сырой кабачок (или цукини, или их красочная смесь) смешивается с ярким чесночно-лимонным соусом. Кабачки слегка размягчаются, впитывая вкус заправки, и идеально дополняются солёным сыром пекорино романо, свежим базиликом и копчёным миндалём для контраста и хруста.

Это блюдо не требует термической обработки и готовится всего за 15 минут, что делает его прекрасным гарниром для самых жарких летних вечеров.

Советы по приготовлению летнего салата из кабачков

  • Выбирайте свежие, спелые и твёрдые кабачки — раз вы едите их сырыми, качество здесь решает всё. Спелые кабачки плотные, тяжёлые для своего размера и имеют яркий цвет. Избегайте морщинистой кожицы и мягких участков.
  • Нарезайте кабачки так, как нравится — шеф-ножом, овощечисткой или мандолиной. Чтобы сделать тонкие полоски овощечисткой, возьмите кабачок за плодоножку и очищайте его по всей длине.
  • Можно заменить сыр, зелень и орехи на те, что есть под рукой: вместо пекорино подойдет пармезан или азиаго, вместо базилика — кинза или петрушка, а вместо копчёного миндаля — обычный жареный солёный миндаль.

Ингредиенты

  • 1 средний лимон
  • &frac14 стакана оливкового масла первого отжима
  • 2 зубчика чеснока, мелко натёртых
  • &frac34 ч. л. кошерной соли
  • &frac12 ч. л. свежемолотого чёрного перца (+ для подачи)
  • 2 средних кабачка или цукини (примерно по 225 г), тонко нарезанных
  • &frac14 стакана крупно нарезанного свежего базилика (+ для подачи)
  • &frac12 стакана (2 унции) тёртого пекорино романо (разделить)
  • &frac14 стакана крупно нарезанного копчёного миндаля

Приготовление

  1. Натереть &frac12 ч. л. лимонной цедры, отложить. Выжать сок из лимона, отмерить 2 ст. л. и перелить в большую миску. Добавить оливковое масло, чеснок, соль и перец, взбить до однородности.
  2. В миску с заправкой добавить нарезанные кабачки, базилик и половину сыра пекорино. Перемешать, чтобы всё равномерно покрылось.
  3. Посыпать сверху миндалём, оставшейся лимонной цедрой и пекорино. По желанию украсить дополнительным перцем и базиликом. Подавать сразу.

Заправку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 5 дней.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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