Лето в каждой ложке: как сделать кабачок вашим любимым овощем, даже если вы его терпеть не можете

3:29 Your browser does not support the audio element. Еда

В каждой компании найдется несколько ярых ненавистников кабачков. Но этот яркий летний салат может изменить их мнение. Бывает, лучший способ приготовить кабачок — вообще его не готовить.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Если вы ещё не пробовали сырой летний кабачок или цукини, вас ждёт настоящее открытие. В сыром виде он сохраняет лёгкую хрустящую текстуру — совсем не такой мягкий и водянистый, как после варки или жарки. Его вкус свежий, растительный и чуть сладковатый. Нарезанный тонкими ломтиками, кабачок становится бархатистым и очень приятным на ощупь, а пористая структура отлично впитывает ароматную заправку.

В этом рецепте сырой кабачок (или цукини, или их красочная смесь) смешивается с ярким чесночно-лимонным соусом. Кабачки слегка размягчаются, впитывая вкус заправки, и идеально дополняются солёным сыром пекорино романо, свежим базиликом и копчёным миндалём для контраста и хруста.

Это блюдо не требует термической обработки и готовится всего за 15 минут, что делает его прекрасным гарниром для самых жарких летних вечеров.

Советы по приготовлению летнего салата из кабачков

Выбирайте свежие, спелые и твёрдые кабачки — раз вы едите их сырыми, качество здесь решает всё. Спелые кабачки плотные, тяжёлые для своего размера и имеют яркий цвет. Избегайте морщинистой кожицы и мягких участков.

Нарезайте кабачки так, как нравится — шеф-ножом, овощечисткой или мандолиной. Чтобы сделать тонкие полоски овощечисткой, возьмите кабачок за плодоножку и очищайте его по всей длине.

Можно заменить сыр, зелень и орехи на те, что есть под рукой: вместо пекорино подойдет пармезан или азиаго, вместо базилика — кинза или петрушка, а вместо копчёного миндаля — обычный жареный солёный миндаль.

Ингредиенты

1 средний лимон

¼ стакана оливкового масла первого отжима

2 зубчика чеснока, мелко натёртых

¾ ч. л. кошерной соли

½ ч. л. свежемолотого чёрного перца (+ для подачи)

2 средних кабачка или цукини (примерно по 225 г), тонко нарезанных

¼ стакана крупно нарезанного свежего базилика (+ для подачи)

½ стакана (2 унции) тёртого пекорино романо (разделить)

¼ стакана крупно нарезанного копчёного миндаля

Приготовление

Натереть ½ ч. л. лимонной цедры, отложить. Выжать сок из лимона, отмерить 2 ст. л. и перелить в большую миску. Добавить оливковое масло, чеснок, соль и перец, взбить до однородности. В миску с заправкой добавить нарезанные кабачки, базилик и половину сыра пекорино. Перемешать, чтобы всё равномерно покрылось. Посыпать сверху миндалём, оставшейся лимонной цедрой и пекорино. По желанию украсить дополнительным перцем и базиликом. Подавать сразу.

Заправку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 5 дней.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

