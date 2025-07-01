Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оскорбила из-за внутренней боли: раскрыта истинная причина скандала Пугачёвой с Резником
Я в растерянности: Максим Матвеев честно заявил о проблемах в звёздной семье
Новогодние каникулы растянутся на 12 дней — в 2026-м россияне отдохнут больше, чем ожидали
Подоконник превращается в мини-теплицу: создайте витаминный бум своими руками
Привычные блюда могут скрывать угрозу: что тормозит снижение давления
Они растут, как на дрожжах: 5 трюков, которые превращают кабачки в машину для урожая
Океан показал, кто главный: эти страшные хищники стёрли мегалодона с лица планеты
Всё изменится: на Марсе обнаружили то, без чего нельзя будет выжить
Запрещают английские названия в ЖК — что теперь будет с элитными новостройками

Лето в тарелке: как сломать привычки и приготовить салат, который заставит друзей просить добавки

2:26
Еда

Этот картофельный салат — идеальный вариант для легкого и свежего летнего обеда. Он достаточно сытный, чтобы заменить полноценное блюдо, отлично подходит вегетарианцам и прекрасно играет роль гарнира.

Салат
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Готовить очень просто: нарежьте картофель кубиками и отварите его в кипящей несоленой воде с лавровым листом и добавьте немного уксуса. Солите картофель только в конце варки, после чего добавьте холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления — так клубни останутся плотными и ароматными.

Затем смешайте картофель с помидорами черри, разрезанными пополам, отварной зеленой фасолью, нарезанной кусочками, и соусом из рукколы. Соус готовится просто: измельчаем часть зеленой фасоли с рукколой, базиликом, оливковым маслом и немного водой, в которой варилась фасоль.

Рецепты летних картофельных салатов, которые стоит попробовать

  • Картофельный салат с каперсовым майонезом
  • Картофельный салат с рукколой
  • Салат с картофелем, зеленой фасолью и малиной
  • Картофельный салат с боттаргой
  • Картофельный салат по-апулийски
  • Картофельный салат по-неаполитански

Ингредиенты (4 порции)

  • 500 г очищенного картофеля
  • 200 г очищенной зеленой фасоли
  • 100 г помидоров черри
  • 20 г рукколы
  • несколько листиков базилика
  • лавровый лист
  • уксус
  • оливковое масло первого холодного отжима
  • соль

Приготовление

  1. Нарежьте картофель кубиками примерно по 1,5 см.
  2. Отварите картофель в кипящей несоленой воде с 3 лавровыми листьями, добавьте столовую ложку уксуса. Варите 16-18 минут, посолите в конце, затем охладите, добавив холодную воду — это сохранит картофель упругим и ароматным.
  3. Отварите зеленую фасоль в несоленой воде с лавровым листом 10-12 минут.
  4. Измельчите 120 г зеленой фасоли и смешайте с солью, базиликом, рукколой, 30 г оливкового масла и 50 г воды, в которой варилась фасоль — получится ароматный соус из рукколы.
  5. Смешайте картофель с половинками помидоров черри и оставшейся фасолью. Полейте соусом из рукколы и аккуратно перемешайте.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Авто
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Последние материалы
Скрытая мода: нижнее бельё, которое стало частью образа — и выглядит эффектно
Эликсир для корней из отходов: секрет хорошего урожая может лежать у вас в мусорке
Лоис Буассон: Теннисная сенсация из Франции столкнулась с реальностью на траве
XRP на распутье: удвоится или исчезнет? Какой сценарий ждёт криптовалюту через пять лет
Страдаете от бессонницы летом: этот тёплый трюк вас удивит
Деньги в небоскрёбах: в этом городе миллионеров больше, чем где-либо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Вылезла, но не выросла: ошибки, из-за которых морковь остаётся худой, короткой и невкусной
Они там есть? Планета за пределами Солнечной системы удивила следами, которые не мог создать космос
Шашлык по-московски: курица сдает позиции, а это мясо — новый король гриля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.