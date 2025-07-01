Лето в тарелке: как сломать привычки и приготовить салат, который заставит друзей просить добавки

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот картофельный салат — идеальный вариант для легкого и свежего летнего обеда. Он достаточно сытный, чтобы заменить полноценное блюдо, отлично подходит вегетарианцам и прекрасно играет роль гарнира.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Готовить очень просто: нарежьте картофель кубиками и отварите его в кипящей несоленой воде с лавровым листом и добавьте немного уксуса. Солите картофель только в конце варки, после чего добавьте холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления — так клубни останутся плотными и ароматными.

Затем смешайте картофель с помидорами черри, разрезанными пополам, отварной зеленой фасолью, нарезанной кусочками, и соусом из рукколы. Соус готовится просто: измельчаем часть зеленой фасоли с рукколой, базиликом, оливковым маслом и немного водой, в которой варилась фасоль.

Рецепты летних картофельных салатов, которые стоит попробовать

Картофельный салат с каперсовым майонезом

Картофельный салат с рукколой

Салат с картофелем, зеленой фасолью и малиной

Картофельный салат с боттаргой

Картофельный салат по-апулийски

Картофельный салат по-неаполитански

Ингредиенты (4 порции)

500 г очищенного картофеля

200 г очищенной зеленой фасоли

100 г помидоров черри

20 г рукколы

несколько листиков базилика

лавровый лист

уксус

оливковое масло первого холодного отжима

соль

Приготовление

Нарежьте картофель кубиками примерно по 1,5 см. Отварите картофель в кипящей несоленой воде с 3 лавровыми листьями, добавьте столовую ложку уксуса. Варите 16-18 минут, посолите в конце, затем охладите, добавив холодную воду — это сохранит картофель упругим и ароматным. Отварите зеленую фасоль в несоленой воде с лавровым листом 10-12 минут. Измельчите 120 г зеленой фасоли и смешайте с солью, базиликом, рукколой, 30 г оливкового масла и 50 г воды, в которой варилась фасоль — получится ароматный соус из рукколы. Смешайте картофель с половинками помидоров черри и оставшейся фасолью. Полейте соусом из рукколы и аккуратно перемешайте.

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

