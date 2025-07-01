Лето в тарелке: как сломать привычки и приготовить салат, который заставит друзей просить добавки

Этот картофельный салат — идеальный вариант для легкого и свежего летнего обеда. Он достаточно сытный, чтобы заменить полноценное блюдо, отлично подходит вегетарианцам и прекрасно играет роль гарнира.
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Салат
Готовить очень просто: нарежьте картофель кубиками и отварите его в кипящей несоленой воде с лавровым листом и добавьте немного уксуса. Солите картофель только в конце варки, после чего добавьте холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления — так клубни останутся плотными и ароматными.
Затем смешайте картофель с помидорами черри, разрезанными пополам, отварной зеленой фасолью, нарезанной кусочками, и соусом из рукколы. Соус готовится просто: измельчаем часть зеленой фасоли с рукколой, базиликом, оливковым маслом и немного водой, в которой варилась фасоль.
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Ингредиенты (4 порции)
500 г очищенного картофеля
200 г очищенной зеленой фасоли
100 г помидоров черри
20 г рукколы
несколько листиков базилика
лавровый лист
уксус
оливковое масло первого холодного отжима
соль
Приготовление
Нарежьте картофель кубиками примерно по 1,5 см.
Отварите картофель в кипящей несоленой воде с 3 лавровыми листьями, добавьте столовую ложку уксуса. Варите 16-18 минут, посолите в конце, затем охладите, добавив холодную воду — это сохранит картофель упругим и ароматным.
Отварите зеленую фасоль в несоленой воде с лавровым листом 10-12 минут.
Измельчите 120 г зеленой фасоли и смешайте с солью, базиликом, рукколой, 30 г оливкового масла и 50 г воды, в которой варилась фасоль — получится ароматный соус из рукколы.
Смешайте картофель с половинками помидоров черри и оставшейся фасолью. Полейте соусом из рукколы и аккуратно перемешайте.