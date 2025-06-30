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Пить или не пить: газированная вода и её влияние на ваш организм

Еда

Общеизвестно, что вода играет жизненно важную роль для поддержания здоровья и, в конечном счете, для выживания. Она обеспечивает увлажнение клеток, поддерживает объем крови (которая на 95% состоит из воды), способствует выведению отходов, регулирует температуру тела и выполняет множество других важных функций.

Бутылка с ледяной водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бутылка с ледяной водой

В частности, нормальное функционирование мозга, почек, сердца и мышц напрямую зависит от достаточного уровня гидратации. Даже незначительное обезвоживание может привести к снижению концентрации внимания, ухудшению настроения и снижению физической работоспособности.

Исходя из этого, рекомендуется ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров воды, в зависимости от уровня активности и температуры окружающей среды.

Газированная вода, по сути, представляет собой обычную воду с добавлением углекислого газа (CO2), который и создает пузырьки. При этом вода остается самым полезным напитком, говорит Рафаэль Груман, диетолог.

Существует два основных типа газированной воды в бутылках: природная газированная вода, где CO₂ присутствует непосредственно в источнике (вулканического или геологического происхождения), и искусственно газированная вода, в которую CO₂ добавляется промышленным способом.

Газированная вода сама по себе не приводит к увеличению веса, так как не содержит калорий. Напротив, она может способствовать снижению веса, если заменяет сладкие газированные напитки. Однако у некоторых людей газированная вода может вызывать вздутие живота и ощущение увеличения веса из-за присутствия газов.

Газированная вода может оказывать различное влияние на пищеварение. У некоторых она стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение, в то время как у других может вызывать дискомфорт, вздутие живота, газы и кислотный рефлюкс.

Употребление газированной воды каждый день не противопоказано, если не вызывает дискомфорта в пищеварительной системе. Однако следует учитывать минеральный состав газированной воды, особенно содержание натрия, и умеренно употреблять воду с высоким содержанием натрия при определенных заболеваниях.

Выбор газированной минеральной воды зависит от индивидуальных потребностей и противопоказаний. Например, вода с высоким содержанием натрия не рекомендуется людям с гипертонией, но может быть полезна после интенсивных тренировок для восполнения запасов натрия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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