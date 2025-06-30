Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один напиток и пять продуктов, которые спасают почки
Сила мысли снимает боль: учёные раскрыли неожиданный путь в мозге
Этот шоколадный торт растопит даже самые остывшие отношения — без лишних слов
Что нужно знать, отправляясь в Северную Корею: секреты безопасного путешествия
Пить или не пить: газированная вода и её влияние на ваш организм
Один литр на тысячу: эти моторы удивляют масложором
Обычный платок или модная магия? То, что перевернёт ваш летний стиль
Утро без кофе: этот напиток вернёт коже сияние
Болельщики в шоке: Медведев вылетел с Уимблдона после трёх часов борьбы

Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах

1:37
Еда

Мечтаете о тесте, которое подойдёт для всего — от пирогов до булочек? Есть один кулинарный секрет, о котором знают немногие: яйца можно смело заменить… майонезом!

сосиска в тесте
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
сосиска в тесте

Что делает майонез в тесте

Он придаёт выпечке невероятную нежность и пластичность. Благодаря его составу (яйцо + масло + кислота) тесто получается пышным, эластичным и долго не черствеет. При этом никаких яиц в чистом виде добавлять не нужно — спасает даже, если их просто не оказалось под рукой.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Тёплое молоко и вода — основа (соединяются в миске)

  • Свежие дрожжи

  • Сахар и соль — для баланса вкуса

  • Немного муки — для опары

  1. Опара: Смешайте жидкие ингредиенты с дрожжами, сахаром, солью и мукой. Перемешайте и оставьте на 30 минут в тёплом месте.

  2. Пенка — сигнал к действию: Как только появится пышная шапка — дрожжи "проснулись".

  3. Добавьте майонез: Именно он заменит яйца и сделает тесто шелковистым.

  4. Замешивайте тесто: Постепенно вводите муку и замешивайте, пока масса не станет гладкой и упругой.

  5. Оставьте подниматься ещё на 1 час. Объём увеличится минимум вдвое.

Почему стоит попробовать

  • Не липнет к рукам

  • Легко раскатывается и лепится

  • Подходит для любой выпечки

  • Гарантирует воздушную и мягкую текстуру изделий

Идеально для:

  • Пирожков

  • Булочек

  • Пирогов с любой начинкой

Тесто получается настолько универсальным, что справится даже новичок.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Один напиток и пять продуктов, которые спасают почки
Сила мысли снимает боль: учёные раскрыли неожиданный путь в мозге
Этот шоколадный торт растопит даже самые остывшие отношения — без лишних слов
Что нужно знать, отправляясь в Северную Корею: секреты безопасного путешествия
Пить или не пить: газированная вода и её влияние на ваш организм
Один литр на тысячу: эти моторы удивляют масложором
Обычный платок или модная магия? То, что перевернёт ваш летний стиль
Утро без кофе: этот напиток вернёт коже сияние
Болельщики в шоке: Медведев вылетел с Уимблдона после трёх часов борьбы
Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.