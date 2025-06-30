Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах

Мечтаете о тесте, которое подойдёт для всего — от пирогов до булочек? Есть один кулинарный секрет, о котором знают немногие: яйца можно смело заменить… майонезом!
Он придаёт выпечке невероятную нежность и пластичность. Благодаря его составу (яйцо + масло + кислота) тесто получается пышным, эластичным и долго не черствеет. При этом никаких яиц в чистом виде добавлять не нужно — спасает даже, если их просто не оказалось под рукой.
Ингредиенты:
Тёплое молоко и вода — основа (соединяются в миске)
Свежие дрожжи
Сахар и соль — для баланса вкуса
Немного муки — для опары
Опара: Смешайте жидкие ингредиенты с дрожжами, сахаром, солью и мукой. Перемешайте и оставьте на 30 минут в тёплом месте.
Пенка — сигнал к действию: Как только появится пышная шапка — дрожжи "проснулись".
Добавьте майонез: Именно он заменит яйца и сделает тесто шелковистым.
Замешивайте тесто: Постепенно вводите муку и замешивайте, пока масса не станет гладкой и упругой.
Оставьте подниматься ещё на 1 час. Объём увеличится минимум вдвое.
Не липнет к рукам
Легко раскатывается и лепится
Подходит для любой выпечки
Гарантирует воздушную и мягкую текстуру изделий
Пирожков
Булочек
Пирогов с любой начинкой
Тесто получается настолько универсальным, что справится даже новичок.
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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