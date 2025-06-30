Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о тесте, которое подойдёт для всего — от пирогов до булочек? Есть один кулинарный секрет, о котором знают немногие: яйца можно смело заменить… майонезом!

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

Что делает майонез в тесте

Он придаёт выпечке невероятную нежность и пластичность. Благодаря его составу (яйцо + масло + кислота) тесто получается пышным, эластичным и долго не черствеет. При этом никаких яиц в чистом виде добавлять не нужно — спасает даже, если их просто не оказалось под рукой.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Тёплое молоко и вода — основа (соединяются в миске)

Свежие дрожжи

Сахар и соль — для баланса вкуса

Немного муки — для опары

Опара: Смешайте жидкие ингредиенты с дрожжами, сахаром, солью и мукой. Перемешайте и оставьте на 30 минут в тёплом месте. Пенка — сигнал к действию: Как только появится пышная шапка — дрожжи "проснулись". Добавьте майонез: Именно он заменит яйца и сделает тесто шелковистым. Замешивайте тесто: Постепенно вводите муку и замешивайте, пока масса не станет гладкой и упругой. Оставьте подниматься ещё на 1 час. Объём увеличится минимум вдвое.

Почему стоит попробовать

Не липнет к рукам

Легко раскатывается и лепится

Подходит для любой выпечки

Гарантирует воздушную и мягкую текстуру изделий

Идеально для:

Пирожков

Булочек

Пирогов с любой начинкой

Тесто получается настолько универсальным, что справится даже новичок.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

