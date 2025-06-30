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Остались жёсткие стебли укропа? Вот как их превратить в ароматную заготовку

2:14
Еда

Всё съедобно, если знать, как готовить. Даже укроп, который мы привыкли щипать за листья, на деле может раскрыться во всей красе — от корня до зонтиков. И не только в салате.

Укроп
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Укроп

Укроп — не просто зелень

Он прочно поселился в нашей кулинарии, да и за её пределами: используется в парфюмерии, народной медицине и даже косметике. Его аромат не спутаешь ни с чем. И хотя у укропа есть свои недоброжелатели, одно блюдо может изменить всё.

Что делать с листьями

  • Посыпать горячую картошку (и не забыть про сливочное масло).

  • Добавить в фарш для котлет — особенно вкусно с курицей.

  • Запечь с семгой в пироге — укроп отлично подчёркивает красную рыбу.

  • Начинить малосольные томаты — листья идут внутрь, а зонтики — на дно банки.

  • Сделать ароматную заправку с лимоном и чесноком.

  • Испечь блины с припёком из укропа и яиц — бюджетно и с изюминкой.

Зонтики и семена: консервация и пряности

Зонтики добавляют в заготовки — 2-3 штуки сделают вкус рассола прохладным и пряным. А семена легко высушить, растереть и использовать:

  • В старорусских щах — как обязательный элемент квашеной капусты.

  • В грузинских пирогах — наряду с зирой и чесноком.

  • В пряном печенье — идеальный подарок.

  • В приправе к мясу и овощам — смешайте с солью и добавьте в масло.

Стебли и корень — в дело

  • Связать букет гарни из стеблей, добавить в бульон — вкус будет деликатнее.

  • Корень укропа можно запечь и превратить в кремовую пасту или натереть в зажарку — он похож по эффекту на сельдерей и отлично раскрывается в масле.

Три идеи для заготовок

  1. Укроп с солью на зиму: зелень мелко режут, пересыпают крупной солью и закладывают в стерильные баночки — аромат сохраняется по максимуму.

  2. Песто на подсолнечном масле: яркий, русский, с добавлением творожного сыра — идеально к селёдке.

  3. Домашний укропный майонез: с горчицей, лимоном и хреном — вкусно, полезно, красиво.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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