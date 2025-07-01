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Холодная ложка лета: лимонный щербет за 10 минут

1:40
Еда

Ищете идеальный летний десерт, который освежит даже в самый жаркий день? Попробуйте лимонный щербет — лёгкий, кисленький и невероятно простой. Всего 4 ингредиента, немного терпения — и у вас готов десерт, который заменит мороженое и лимонад одновременно!

мороженое из манго
Фото: freepik is licensed under public domain
мороженое из манго

Ингредиенты (на 6 порций):

  • сахар — 2 стакана

  • лимонный сок — 1,5 стакана

  • вода — 440 мл

  • лимонная цедра — 2 ст. л.

  • (по желанию) немного пищевого красителя — для яркости

Как приготовить:

  1. В небольшой кастрюле соедините воду и сахар. Доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне, пока не получится прозрачный сироп. Остудите.

  2. Смешайте сироп с лимонным соком, цедрой и капелькой красителя (по желанию). Перелейте в подходящий контейнер.

  3. Уберите в морозилку минимум на 4 часа. Каждые 30 минут доставайте и хорошо перемешивайте венчиком или вилкой — это придаст текстуру.

В результате получите нежный, освежающий щербет — без жирных сливок и сложных манипуляций.

Советы:

  • Лучше использовать свежевыжатый сок — вкус будет насыщеннее.

  • Цедру снимайте аккуратно, без белой части — она горчит.

  • Если хочется разнообразия, добавьте пару листиков мяты или щепотку ванили.

Щербет получается лёгким, с ярким цитрусовым вкусом и минимальными затратами. Он идеально подойдёт к обеду, на праздник или просто в качестве сладкой передышки в зной.

Уточнения

Щербет (англ Sherbet) — замороженный десерт, приготовленный из воды, сахара, молочных продуктов (таких как сливки или молоко) или ароматизаторов (таких как фруктовый сок, пюре, вино, ликёр, ваниль, шоколад или мята). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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