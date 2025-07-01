Холодная ложка лета: лимонный щербет за 10 минут

Ищете идеальный летний десерт, который освежит даже в самый жаркий день? Попробуйте лимонный щербет — лёгкий, кисленький и невероятно простой. Всего 4 ингредиента, немного терпения — и у вас готов десерт, который заменит мороженое и лимонад одновременно!
Ингредиенты (на 6 порций):
сахар — 2 стакана
лимонный сок — 1,5 стакана
вода — 440 мл
лимонная цедра — 2 ст. л.
(по желанию) немного пищевого красителя — для яркости
Как приготовить:
В небольшой кастрюле соедините воду и сахар. Доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне, пока не получится прозрачный сироп. Остудите.
Смешайте сироп с лимонным соком, цедрой и капелькой красителя (по желанию). Перелейте в подходящий контейнер.
Уберите в морозилку минимум на 4 часа. Каждые 30 минут доставайте и хорошо перемешивайте венчиком или вилкой — это придаст текстуру.
В результате получите нежный, освежающий щербет — без жирных сливок и сложных манипуляций.
Советы:
Лучше использовать свежевыжатый сок — вкус будет насыщеннее.
Цедру снимайте аккуратно, без белой части — она горчит.
Если хочется разнообразия, добавьте пару листиков мяты или щепотку ванили.
Щербет получается лёгким, с ярким цитрусовым вкусом и минимальными затратами. Он идеально подойдёт к обеду, на праздник или просто в качестве сладкой передышки в зной.
Щербет (англ Sherbet) — замороженный десерт, приготовленный из воды, сахара, молочных продуктов (таких как сливки или молоко) или ароматизаторов (таких как фруктовый сок, пюре, вино, ликёр, ваниль, шоколад или мята).
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