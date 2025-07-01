Эти кабачковые оладьи с сыром разлетаются со стола за минуты

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас завалялись кабачки — не спешите пускать их на скучную икру. Сделайте нечто по-настоящему вкусное! Эти пышные кабачковые оладушки с сыром, томатами и ароматными травами — настоящая находка для летнего обеда или ужина.

Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кабачковые оладьи

Почему это стоит попробовать

Потому что один укус — и вы уже готовы делиться не только кабачками, но и рецептом. Они получаются нежные внутри, с румяной корочкой снаружи, а травы и сыр делают вкус богатым и сложным.

Что вам понадобится (на 6 порций):

кабачки — 3 шт.

помидоры — 2 крупных

красный лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

брынза — 140 г

черствый хлеб — 100 г

мука — 100 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

мята, петрушка, базилик, орегано, майоран

соль, перец (чёрный и белый)

оливковое масло для жарки

Как готовить:

Нарежьте помидоры, убрав семена. Мелко порубите лук и чеснок. Кабачки натрите крупно. Всё смешайте, добавьте натёртый хлеб, травы и оставьте на 30 минут — чтобы всё подружилось. Вмешайте зелень и брынзу. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, приправьте по вкусу. Сформируйте мокрыми руками небольшие лепёшки. Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон. Готовые оладушки выкладывайте на бумажные полотенца.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

