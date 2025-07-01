Эти кабачковые оладьи с сыром разлетаются со стола за минуты

Если у вас завалялись кабачки — не спешите пускать их на скучную икру. Сделайте нечто по-настоящему вкусное! Эти пышные кабачковые оладушки с сыром, томатами и ароматными травами — настоящая находка для летнего обеда или ужина.
Потому что один укус — и вы уже готовы делиться не только кабачками, но и рецептом. Они получаются нежные внутри, с румяной корочкой снаружи, а травы и сыр делают вкус богатым и сложным.
Что вам понадобится (на 6 порций):
кабачки — 3 шт.
помидоры — 2 крупных
красный лук — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
брынза — 140 г
черствый хлеб — 100 г
мука — 100 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
мята, петрушка, базилик, орегано, майоран
соль, перец (чёрный и белый)
оливковое масло для жарки
Как готовить:
Нарежьте помидоры, убрав семена. Мелко порубите лук и чеснок. Кабачки натрите крупно.
Всё смешайте, добавьте натёртый хлеб, травы и оставьте на 30 минут — чтобы всё подружилось.
Вмешайте зелень и брынзу. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, приправьте по вкусу.
Сформируйте мокрыми руками небольшие лепёшки.
Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.
Готовые оладушки выкладывайте на бумажные полотенца.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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