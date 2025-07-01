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Эти кабачковые оладьи с сыром разлетаются со стола за минуты

1:32
Еда

Если у вас завалялись кабачки — не спешите пускать их на скучную икру. Сделайте нечто по-настоящему вкусное! Эти пышные кабачковые оладушки с сыром, томатами и ароматными травами — настоящая находка для летнего обеда или ужина.

Кабачковые оладьи
Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кабачковые оладьи

Почему это стоит попробовать

Потому что один укус — и вы уже готовы делиться не только кабачками, но и рецептом. Они получаются нежные внутри, с румяной корочкой снаружи, а травы и сыр делают вкус богатым и сложным.

Что вам понадобится (на 6 порций):

  • кабачки — 3 шт.

  • помидоры — 2 крупных

  • красный лук — 1 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • брынза — 140 г

  • черствый хлеб — 100 г

  • мука — 100 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • мята, петрушка, базилик, орегано, майоран

  • соль, перец (чёрный и белый)

  • оливковое масло для жарки

Как готовить:

  1. Нарежьте помидоры, убрав семена. Мелко порубите лук и чеснок. Кабачки натрите крупно.

  2. Всё смешайте, добавьте натёртый хлеб, травы и оставьте на 30 минут — чтобы всё подружилось.

  3. Вмешайте зелень и брынзу. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, приправьте по вкусу.

  4. Сформируйте мокрыми руками небольшие лепёшки.

  5. Обжаривайте на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

  6. Готовые оладушки выкладывайте на бумажные полотенца.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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