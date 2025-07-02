Этот популярный чай из 90-х оказался вреднее газировки: почему он опасен для сердца и обмена веществ

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Вспомните, как в 90-х гранулированный чай казался чем-то модным и невероятно вкусным — сладкий, ароматный, быстро растворяющийся. Он стал символом детства и уютных домашних чаепитий. Однако сегодня к подобным напиткам всё чаще возникают вопросы. Особенно к их пользе для здоровья.

Фото: freepik is licensed under public domain имбирный чай

Чай — напиток номер два в мире по популярности после воды. Его свойства в отношении здоровья сердца и обмена веществ давно стали темой научных дискуссий. Но с ростом популярности готовых чаев и напитков с сахаром граница между полезным и вредным стирается.

Почему зеленый и черный чай — это не одно и то же

Зеленый чай содержит катехины — мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и поддерживают здоровье сердца. Черный чай, наоборот, богат кофеином и обладает мягким тонизирующим эффектом, но антиоксидантов в нем меньше. Впрочем, и тот, и другой — отличная альтернатива сладким напиткам, если вы пьете их без сахара.

В чем опасность гранулированного чая

Когда-то он был на пике популярности. Сегодня все чаще специалисты говорят о его недостатках:

Высокое содержание сахара

Искусственные ароматизаторы и красители

Минимальное количество настоящего чая

Конечно, на рынке есть более качественные гранулированные чаи — без добавления сахара, с экстрактами черного чая. Но большинство все же представляют собой скорее десерт, чем чай.

Холодный чай в бутылках — альтернатива или ловушка

Многие выбирают бутылочный холодный чай как освежающий напиток в жару. Но внимательно посмотрите на состав: в нем часто содержатся сахар или глюкозно-фруктозный сироп, не уступающие по вредности обычной газировке. Регулярное употребление таких напитков может привести к:

Повышению уровня сахара в крови

Перегрузке поджелудочной железы

Развитию инсулинорезистентности

Набору веса

Пить такие чаи время от времени — не страшно. Но превращать их в ежедневную привычку опасно для здоровья.

Как выбрать безопасный холодный чай

Если хочется утолить жажду без вреда, ищите:

Продукты без добавленного сахара

Чаи с натуральными подсластителями (например, стевией)

Напитки с высоким содержанием чайного экстракта

Состав без консервантов и ароматизаторов

Чем короче и понятнее список ингредиентов — тем лучше для вас.

А можно сделать холодный чай дома

Можно и нужно. Это проще, чем кажется:

Ингредиенты

1 л воды

3-4 пакетика чая

Сок 1 лимона

Лёд, мята, ягоды, дольки фруктов

Мед или стевия по вкусу

Приготовление

Заварите чай, остудите, добавьте сладость и аромат — и отправьте в холодильник. Перед подачей положите лёд, лимон и свежие фрукты. Получится натурально, вкусно и без лишнего сахара.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

