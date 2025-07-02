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Этот популярный чай из 90-х оказался вреднее газировки: почему он опасен для сердца и обмена веществ

3:07
Еда

Вспомните, как в 90-х гранулированный чай казался чем-то модным и невероятно вкусным — сладкий, ароматный, быстро растворяющийся. Он стал символом детства и уютных домашних чаепитий. Однако сегодня к подобным напиткам всё чаще возникают вопросы. Особенно к их пользе для здоровья.

имбирный чай
Фото: freepik is licensed under public domain
имбирный чай

Чай — напиток номер два в мире по популярности после воды. Его свойства в отношении здоровья сердца и обмена веществ давно стали темой научных дискуссий. Но с ростом популярности готовых чаев и напитков с сахаром граница между полезным и вредным стирается.

Почему зеленый и черный чай — это не одно и то же

Зеленый чай содержит катехины — мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и поддерживают здоровье сердца. Черный чай, наоборот, богат кофеином и обладает мягким тонизирующим эффектом, но антиоксидантов в нем меньше. Впрочем, и тот, и другой — отличная альтернатива сладким напиткам, если вы пьете их без сахара.

В чем опасность гранулированного чая

Когда-то он был на пике популярности. Сегодня все чаще специалисты говорят о его недостатках:

  • Высокое содержание сахара

  • Искусственные ароматизаторы и красители

  • Минимальное количество настоящего чая

Конечно, на рынке есть более качественные гранулированные чаи — без добавления сахара, с экстрактами черного чая. Но большинство все же представляют собой скорее десерт, чем чай.

Холодный чай в бутылках — альтернатива или ловушка

Многие выбирают бутылочный холодный чай как освежающий напиток в жару. Но внимательно посмотрите на состав: в нем часто содержатся сахар или глюкозно-фруктозный сироп, не уступающие по вредности обычной газировке. Регулярное употребление таких напитков может привести к:

  • Повышению уровня сахара в крови

  • Перегрузке поджелудочной железы

  • Развитию инсулинорезистентности

  • Набору веса

Пить такие чаи время от времени — не страшно. Но превращать их в ежедневную привычку опасно для здоровья.

Как выбрать безопасный холодный чай

Если хочется утолить жажду без вреда, ищите:

  • Продукты без добавленного сахара

  • Чаи с натуральными подсластителями (например, стевией)

  • Напитки с высоким содержанием чайного экстракта

  • Состав без консервантов и ароматизаторов

Чем короче и понятнее список ингредиентов — тем лучше для вас.

А можно сделать холодный чай дома

Можно и нужно. Это проще, чем кажется:

Ингредиенты

  • 1 л воды

  • 3-4 пакетика чая

  • Сок 1 лимона

  • Лёд, мята, ягоды, дольки фруктов

  • Мед или стевия по вкусу

Приготовление

Заварите чай, остудите, добавьте сладость и аромат — и отправьте в холодильник. Перед подачей положите лёд, лимон и свежие фрукты. Получится натурально, вкусно и без лишнего сахара.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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