Этот популярный чай из 90-х оказался вреднее газировки: почему он опасен для сердца и обмена веществ

Вспомните, как в 90-х гранулированный чай казался чем-то модным и невероятно вкусным — сладкий, ароматный, быстро растворяющийся. Он стал символом детства и уютных домашних чаепитий. Однако сегодня к подобным напиткам всё чаще возникают вопросы. Особенно к их пользе для здоровья.
Чай — напиток номер два в мире по популярности после воды. Его свойства в отношении здоровья сердца и обмена веществ давно стали темой научных дискуссий. Но с ростом популярности готовых чаев и напитков с сахаром граница между полезным и вредным стирается.
Зеленый чай содержит катехины — мощные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и поддерживают здоровье сердца. Черный чай, наоборот, богат кофеином и обладает мягким тонизирующим эффектом, но антиоксидантов в нем меньше. Впрочем, и тот, и другой — отличная альтернатива сладким напиткам, если вы пьете их без сахара.
Когда-то он был на пике популярности. Сегодня все чаще специалисты говорят о его недостатках:
Высокое содержание сахара
Искусственные ароматизаторы и красители
Минимальное количество настоящего чая
Конечно, на рынке есть более качественные гранулированные чаи — без добавления сахара, с экстрактами черного чая. Но большинство все же представляют собой скорее десерт, чем чай.
Многие выбирают бутылочный холодный чай как освежающий напиток в жару. Но внимательно посмотрите на состав: в нем часто содержатся сахар или глюкозно-фруктозный сироп, не уступающие по вредности обычной газировке. Регулярное употребление таких напитков может привести к:
Повышению уровня сахара в крови
Перегрузке поджелудочной железы
Развитию инсулинорезистентности
Набору веса
Пить такие чаи время от времени — не страшно. Но превращать их в ежедневную привычку опасно для здоровья.
Если хочется утолить жажду без вреда, ищите:
Продукты без добавленного сахара
Чаи с натуральными подсластителями (например, стевией)
Напитки с высоким содержанием чайного экстракта
Состав без консервантов и ароматизаторов
Чем короче и понятнее список ингредиентов — тем лучше для вас.
Можно и нужно. Это проще, чем кажется:
1 л воды
3-4 пакетика чая
Сок 1 лимона
Лёд, мята, ягоды, дольки фруктов
Мед или стевия по вкусу
Заварите чай, остудите, добавьте сладость и аромат — и отправьте в холодильник. Перед подачей положите лёд, лимон и свежие фрукты. Получится натурально, вкусно и без лишнего сахара.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
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