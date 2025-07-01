Секретный рецепт майонеза без вреда: вкусно, как из банки, но без консервантов и красителей

Этот кремовый соус давно обосновался в наших холодильниках. Он делает салаты вкуснее, а бутерброды — сытнее. Но что скрывает привычная баночка с полки супермаркета?
За привлекательной текстурой часто прячутся рафинированные масла, сахар, консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы. В результате мы получаем не соус, а "жирную добавку", которая может негативно повлиять на здоровье.
Хорошая новость: вы можете приготовить полезный майонез дома — легко, быстро и без лишних ингредиентов. Такой соус будет не только безопаснее, но и вкуснее.
Главное — использовать качественные масла. Оливковое первого отжима, авокадовое или нерафинированное подсолнечное — всё это отличные, полезные альтернативы промышленным жирам.
Вам понадобятся:
1-2 свежих желтка или целое яйцо (если уверены в качестве);
1 ч. л. горчицы (лучше дижонской);
щепотка соли;
1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса;
150-200 мл масла по выбору.
Смешайте желтки, горчицу и соль, слегка взбейте. Затем, не торопясь, влейте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком или блендером. Соус начнёт густеть. В конце добавьте кислоту — и ваш майонез готов.
Чтобы снизить калорийность, замените часть масла натуральным йогуртом или сметаной. Вкус станет мягче, с приятной кислинкой. Добавьте чеснок, зелень или специи — получится оригинальный соус, не уступающий магазинному.
Домашний майонез идеально подойдёт для салатов, мясных блюд, сэндвичей и овощей. Он хранится в холодильнике 3-5 дней. Поэтому лучше готовить небольшими порциями — всё свежее и вкуснее.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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