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Секретный рецепт майонеза без вреда: вкусно, как из банки, но без консервантов и красителей

Еда

Этот кремовый соус давно обосновался в наших холодильниках. Он делает салаты вкуснее, а бутерброды — сытнее. Но что скрывает привычная баночка с полки супермаркета?

Домашний майонез
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Домашний майонез

Что не так с магазинным майонезом

За привлекательной текстурой часто прячутся рафинированные масла, сахар, консерванты, ароматизаторы и стабилизаторы. В результате мы получаем не соус, а "жирную добавку", которая может негативно повлиять на здоровье.

Домашний майонез: максимум пользы и вкуса

Хорошая новость: вы можете приготовить полезный майонез дома — легко, быстро и без лишних ингредиентов. Такой соус будет не только безопаснее, но и вкуснее.

Главное — использовать качественные масла. Оливковое первого отжима, авокадовое или нерафинированное подсолнечное — всё это отличные, полезные альтернативы промышленным жирам.

Простые ингредиенты — ничего лишнего

Вам понадобятся:

  • 1-2 свежих желтка или целое яйцо (если уверены в качестве);

  • 1 ч. л. горчицы (лучше дижонской);

  • щепотка соли;

  • 1 ст. л. лимонного сока или яблочного уксуса;

  • 150-200 мл масла по выбору.

Смешайте желтки, горчицу и соль, слегка взбейте. Затем, не торопясь, влейте масло тонкой струйкой, постоянно взбивая венчиком или блендером. Соус начнёт густеть. В конце добавьте кислоту — и ваш майонез готов.

Хочется полегче? Есть способ

Чтобы снизить калорийность, замените часть масла натуральным йогуртом или сметаной. Вкус станет мягче, с приятной кислинкой. Добавьте чеснок, зелень или специи — получится оригинальный соус, не уступающий магазинному.

Как использовать и сколько хранить

Домашний майонез идеально подойдёт для салатов, мясных блюд, сэндвичей и овощей. Он хранится в холодильнике 3-5 дней. Поэтому лучше готовить небольшими порциями — всё свежее и вкуснее.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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