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Этот десерт выглядит как ресторанный, но готовится быстрее, чем успеет закипеть чайник

2:10
Еда

Мечтаете о десерте, который не требует духовки, готовится за минуты и при этом вызывает восхищённые взгляды гостей? Мы нашли именно такой рецепт. И не просто вкусный — он идеален даже для тех, кто обычно боится кулинарии.

десерт в стакане
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
десерт в стакане

Минимум усилий — максимум эффекта

В основе — всего три продукта, которые наверняка найдутся у вас под рукой:

  • 1 банка сгущенки

  • 200 г сливочного сыра

  • 1 плитка тёмного шоколада

Взбейте сгущенку и сыр до кремовой консистенции (2 минуты), влейте растопленный шоколад, оставив пару ложек на украшение. Разложите по креманкам, поставьте в морозилку на 5 минут. Готово!

Перед подачей полейте оставшимся шоколадом и присыпьте морской солью — она подчеркнёт вкус и добавит нотку шика.

Необычные замены и вариации

  • Нет сливочного сыра? Подойдёт протёртый творог.

  • Не любите шоколад? Замените его на карамель или ягодный джем.

  • Летняя версия: добавьте пюре из клубники или манго.

  • Праздничный вариант: выложите мусс в корзиночки из песочного теста, украсьте золотой пудрой или съедобными цветами.

Маленькие хитрости

  • Сгущенка должна быть холодной, сыр — комнатной температуры.

  • Если мусс вышел жидковатым, добавьте немного желатина, разведённого в воде (не кипятить).

  • Не держите десерт в морозилке больше 10 минут — он превратится в лёд.

Экспресс-десерт на случай внезапных гостей

Вариант "на бегу":

  • Смешайте сгущенку с какао и маслом.

  • Сформируйте шарики и обваляйте в кокосе.

  • Или просто намажьте смесь на крекеры — получится мини-десерт для фуршета.

Как сделать вкус идеальным

Если мусс кажется слишком сладким — сбалансируйте вкус лимонной цедрой или щепоткой корицы. Эти специи добавят глубины и изысканности.

Этот десерт — доказательство, что волшебство можно сотворить за 5 минут, не пачкая кухню. Простота — новый синоним гастрономического шика.

Уточнения

Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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