После таких котлет муж забудет про рестораны — и про всех официанток тоже

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычные котлеты можно превратить в главный хит ужина, от которого и дети, и взрослые просят добавку. Причём всё дело не в мясе, а в луке. Да-да, именно он делает текстуру нежной, а вкус — как в детстве у бабушки. Главное — знать один трюк.

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлеты

Лук-невидимка: главный секрет сочных котлет

Натрите две крупные луковицы на мелкой тёрке, чтобы получить ароматную кашицу. Добавьте её в 500 граммов любого фарша — говядины, курицы или даже смеси из свинины с индейкой. Посолите, поперчите и добавьте ложку крахмала: он удержит сок внутри.

Сформируйте котлеты и обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны — не трогайте до появления румяной корочки. Это важно: если перевернуть раньше времени, весь сок уйдёт.

Хочется меньше калорий? Запекайте в духовке

Уложите котлеты на противень с пергаментом, смажьте сверху маслом и запекайте при 180 градусах около 25 минут. Внутри они останутся мягкими, а снаружи — подрумянятся не хуже жареных.

Варианты на любой вкус

Нет говядины? Возьмите куриный фарш — лук справится и с ним.

Хотите баланс жирности? Смешайте свинину с индейкой.

Готовите для вегетарианцев? Лук плюс тёртая морковь, грибы и овсяные хлопья — и вот уже сочные овощные котлеты, от которых никто не откажется.

Не забудьте про соусы

Сметана с укропом и чесноком.

Горчично-медовая заправка.

Детский "секретный": кетчуп + майонез + сладкая кукуруза.

А хотите удивить всех? Подайте котлеты в булочке с маринованным огурцом и карамелизированным луком. Такой бургер не сравнить с фастфудом.

Даже простое блюдо может стать гастрономическим событием, если знать, как раскрыть вкус привычных продуктов. И самый скромный лук вдруг окажется звездой вечернего ужина.

Уточнения

Котле́та - в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

