После таких котлет муж забудет про рестораны — и про всех официанток тоже

Обычные котлеты можно превратить в главный хит ужина, от которого и дети, и взрослые просят добавку. Причём всё дело не в мясе, а в луке. Да-да, именно он делает текстуру нежной, а вкус — как в детстве у бабушки. Главное — знать один трюк.
Натрите две крупные луковицы на мелкой тёрке, чтобы получить ароматную кашицу. Добавьте её в 500 граммов любого фарша — говядины, курицы или даже смеси из свинины с индейкой. Посолите, поперчите и добавьте ложку крахмала: он удержит сок внутри.
Сформируйте котлеты и обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны — не трогайте до появления румяной корочки. Это важно: если перевернуть раньше времени, весь сок уйдёт.
Уложите котлеты на противень с пергаментом, смажьте сверху маслом и запекайте при 180 градусах около 25 минут. Внутри они останутся мягкими, а снаружи — подрумянятся не хуже жареных.
Нет говядины? Возьмите куриный фарш — лук справится и с ним.
Хотите баланс жирности? Смешайте свинину с индейкой.
Готовите для вегетарианцев? Лук плюс тёртая морковь, грибы и овсяные хлопья — и вот уже сочные овощные котлеты, от которых никто не откажется.
Сметана с укропом и чесноком.
Горчично-медовая заправка.
Детский "секретный": кетчуп + майонез + сладкая кукуруза.
А хотите удивить всех? Подайте котлеты в булочке с маринованным огурцом и карамелизированным луком. Такой бургер не сравнить с фастфудом.
Даже простое блюдо может стать гастрономическим событием, если знать, как раскрыть вкус привычных продуктов. И самый скромный лук вдруг окажется звездой вечернего ужина.
Котле́та - в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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