Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
Все 125 Jesko проданы — как Koenigsegg справляется с гигантским спросом?
Идеи для украшения стены над диваном: от зеркал до живых растений
Густая посадка гороха даёт больше стручков — проверено дачниками
Что скрывают четырёх- и пятизвёздочные отели Египта: минимальные требования к комфорту
Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?

Эти ошибки при готовке яиц совершают почти все — а вкус страдает каждый раз

2:14
Еда

Кажется, что может быть проще яиц? Варёные, жареные, омлет — базовые рецепты, знакомые каждому. Но на деле именно простые блюда чаще всего делают с ошибками, из-за которых яйца теряют вкус, текстуру и пользу. Пришло время готовить их как мастер — легко и правильно.

Варёное яйцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варёное яйцо

Варка яиц: больше не кладём в кипяток

  • Классический подход — яйца опускаются в кипящую воду на 3-5 минут. Но есть способ лучше.

  • Альтернатива: нагрейте воду до 80 °C — когда появляются мелкие пузырьки, но нет бурления.

  • Варите яйца 10 минут на минимальном огне.

  • Результат — нежный белок и идеально кремовый желток без резкого перепада температуры.

Идеальный омлет: пышный, как в отеле

  • Взбейте белки отдельно от желтков, затем соедините.

  • Добавьте ложку воды или молока — текстура станет воздушнее.

  • Жарьте на среднем огне под крышкой: пар "поднимет" омлет, как в ресторане.

Яичница-глазунья: секрет — в капле воды

  • Когда белок почти готов, капните немного воды на сковороду.

  • Быстро накройте крышкой на 30 секунд.

  • Пар доведёт белок до гладкой текстуры, а желток останется идеально жидким.

Яйца в духовке: минимум калорий, максимум вкуса

  • Разбейте яйца в смазанные маслом формочки.

  • Добавьте перец, соль, травы.

  • Запекайте 10-12 минут при 180 °C.

  • Подходит тем, кто следит за питанием — без масла и жарки.

Температура имеет значение

  • Не кладите яйца из холодильника сразу в кастрюлю — они треснут.

  • Холодные яйца хуже взбиваются и ведут себя нестабильно при жарке.

  • Достаньте их за 15 минут до готовки — и текстура вас порадует.

Пара простых привычек в приготовлении яиц может превратить банальное блюдо в гастрономическое удовольствие. Главное — отказаться от спешки и прислушаться к деталям. Так даже омлет или яичница станут достойны звания фирменного завтрака.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту
Еда и рецепты
Как сделать тонкое тесто, которое тает во рту Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
Рейтинг самых уязвимых пород собак к диарее: какие псы в зоне риска?
Грибы, тефлон, бактерии: что вам нужно знать о мультиварках?
Нидерланды выбрали деньги вместо Украины и отказались от поддержки
Oasis взорвали Кардифф: легендарное воссоединение братьев Галлахеров после 16 лет вражды
НАТО отступает и призывает Европу учить русский язык
Почему летом проще найти работу: секреты сезонного трудоустройства
Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут
Как спит кошка: позы, сигнализирующие об усталости и доверии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.