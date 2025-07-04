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Майонез, который можно делать с закрытыми глазами — но вкус запомните надолго

2:03
Еда

Что, если самый вкусный майонез не нужно взбивать венчиком, не требует яиц, и вообще не готовится по классическим правилам? Всё так. Этот соус — не просто лайфхак, а гастрономическая находка, которую можно создать прямо в банке, просто встряхнув её. Без блендера, без усилий — и без шансов вернуться к магазинным версиям.

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Секретный рецепт: майонез без яиц, который всегда получается

Состав:

  • 150 мл растительного масла

  • 50 мл молока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. лимонного сока

  • Соль и сахар по вкусу

Как готовить:

  1. Вылейте все ингредиенты в чистую банку с крышкой.

  2. Закройте крышку и встряхивайте 30 секунд.

  3. Соус начнёт густеть прямо у вас на глазах.

Готово. Никаких миксеров и яиц, которые могут свернуться. Всё элементарно.

Не загустел? Есть простой выход

Если соус остался жидким:

  • Добавьте 1-2 ст. л. масла и снова потрясите.

  • Если стал слишком густым — разбавьте молоком.

Этот майонез почти невозможно испортить: нет риска с яичным белком, нет хлопот с температурой, нет миксера.

Варианты вкуса — добавки, которые превращают соус в гастро-инструмент

  • Чесночный: 1 зубчик, пропущенный через пресс

  • Пикантный: щепотка паприки или сушёный укроп

  • Греческий цацики: тёртые огурцы + мята

  • Азиатский стиль: васаби + имбирь

  • Средиземноморский дип: каперсы + анчоусы + оливки

  • Сладкий вариант: мёд + ваниль — подходит даже к фруктам

Где использовать

Этот соус хранится до 5 дней в холодильнике. Он прекрасно заменяет:

  • Заправку для салатов

  • Соус к бутербродам

  • Основу для дипов

  • Крем для пикантных закусок

Даже в тортах его используют как крем с добавками — настолько он универсален.

Уточнения

Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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