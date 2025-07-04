Майонез, который можно делать с закрытыми глазами — но вкус запомните надолго

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Что, если самый вкусный майонез не нужно взбивать венчиком, не требует яиц, и вообще не готовится по классическим правилам? Всё так. Этот соус — не просто лайфхак, а гастрономическая находка, которую можно создать прямо в банке, просто встряхнув её. Без блендера, без усилий — и без шансов вернуться к магазинным версиям.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Секретный рецепт: майонез без яиц, который всегда получается

Состав:

150 мл растительного масла

50 мл молока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. лимонного сока

Соль и сахар по вкусу

Как готовить:

Вылейте все ингредиенты в чистую банку с крышкой. Закройте крышку и встряхивайте 30 секунд. Соус начнёт густеть прямо у вас на глазах.

Готово. Никаких миксеров и яиц, которые могут свернуться. Всё элементарно.

Не загустел? Есть простой выход

Если соус остался жидким:

Добавьте 1-2 ст. л. масла и снова потрясите.

Если стал слишком густым — разбавьте молоком.

Этот майонез почти невозможно испортить: нет риска с яичным белком, нет хлопот с температурой, нет миксера.

Варианты вкуса — добавки, которые превращают соус в гастро-инструмент

Чесночный: 1 зубчик, пропущенный через пресс

Пикантный: щепотка паприки или сушёный укроп

Греческий цацики: тёртые огурцы + мята

Азиатский стиль: васаби + имбирь

Средиземноморский дип: каперсы + анчоусы + оливки

Сладкий вариант: мёд + ваниль — подходит даже к фруктам

Где использовать

Этот соус хранится до 5 дней в холодильнике. Он прекрасно заменяет:

Заправку для салатов

Соус к бутербродам

Основу для дипов

Крем для пикантных закусок

Даже в тортах его используют как крем с добавками — настолько он универсален.

Уточнения

Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

