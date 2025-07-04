Майонез, который можно делать с закрытыми глазами — но вкус запомните надолго

Что, если самый вкусный майонез не нужно взбивать венчиком, не требует яиц, и вообще не готовится по классическим правилам? Всё так. Этот соус — не просто лайфхак, а гастрономическая находка, которую можно создать прямо в банке, просто встряхнув её. Без блендера, без усилий — и без шансов вернуться к магазинным версиям.
Состав:
150 мл растительного масла
50 мл молока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. лимонного сока
Соль и сахар по вкусу
Как готовить:
Вылейте все ингредиенты в чистую банку с крышкой.
Закройте крышку и встряхивайте 30 секунд.
Соус начнёт густеть прямо у вас на глазах.
Готово. Никаких миксеров и яиц, которые могут свернуться. Всё элементарно.
Если соус остался жидким:
Добавьте 1-2 ст. л. масла и снова потрясите.
Если стал слишком густым — разбавьте молоком.
Этот майонез почти невозможно испортить: нет риска с яичным белком, нет хлопот с температурой, нет миксера.
Чесночный: 1 зубчик, пропущенный через пресс
Пикантный: щепотка паприки или сушёный укроп
Греческий цацики: тёртые огурцы + мята
Азиатский стиль: васаби + имбирь
Средиземноморский дип: каперсы + анчоусы + оливки
Сладкий вариант: мёд + ваниль — подходит даже к фруктам
Этот соус хранится до 5 дней в холодильнике. Он прекрасно заменяет:
Заправку для салатов
Соус к бутербродам
Основу для дипов
Крем для пикантных закусок
Даже в тортах его используют как крем с добавками — настолько он универсален.
Майоне́з - соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.