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Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке

2:19
Еда

Морковь — самый недооценённый овощ на кухне. Но стоит дать ей немного специй и сливок — и она выдаёт вкус, за который боролись бы шефы ресторанов. Этот суп может стать не просто блюдом, а вашим фирменным рецептом, особенно когда хочется согревающего уюта без мясных добавок.

Суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Морковь, копчёности и сливки: как собрать суп, в котором каждый ингредиент на своём месте

  • Обжарьте лук, чеснок и 500 г моркови (кубиками).

  • Добавьте 1 ч. л. копчёной паприки - она создаст иллюзию бекона.

  • Влейте 1 литр овощного бульона, варите 20 минут.

  • Измельчите суп блендером до кремовой текстуры.

  • Добавьте 100 мл сливок, доведите до однородности.

Подавайте с гренками, свежей зеленью и (если хочется акцента) — ложкой йогурта.

Почему морковь? Потому что она не такая простая, как кажется

Морковь при обжарке карамелизуется, и её натуральные сахара дают сладковато-копчёный вкус. Он не уступает мясному, но делает суп легче. Этот вкус можно развивать в любые стороны — и вот как.

Как превратить один рецепт в три разных супа — играя с деталями

  • Азиатская версия: добавьте 1 ст. л. арахисовой пасты или кокосового молока.

  • Больше текстуры: бросьте пару соцветий цветной капусты в бульон — кремовость без лишнего жира.

  • Сытность и белок:

    • Обжарьте тофу с соевым соусом и кунжутом — и добавьте в тарелку.

    • Или перемешайте суп с консервированной белой фасолью до взбивания — он станет густым и питательным.

Аромат, текстура, контрасты: всё в одной тарелке

Не бойтесь пряностей. Копчёная паприка — основа, но щепотка куркумы, кориандра или даже корицы может сделать вкус ярче. Для баланса добавьте немного лимонного сока - или ложку натурального йогурта в каждую порцию.

Бонус: этот суп отлично замораживается

Приготовьте сразу больше и заморозьте в порционных контейнерах. Разогрейте — и он как новенький. Уютный обед будет ждать вас в морозилке в любой момент.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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