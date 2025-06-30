Самый нежный суп без грамма мяса: всё держится на одном неожиданном трюке

Морковь — самый недооценённый овощ на кухне. Но стоит дать ей немного специй и сливок — и она выдаёт вкус, за который боролись бы шефы ресторанов. Этот суп может стать не просто блюдом, а вашим фирменным рецептом, особенно когда хочется согревающего уюта без мясных добавок.
Обжарьте лук, чеснок и 500 г моркови (кубиками).
Добавьте 1 ч. л. копчёной паприки - она создаст иллюзию бекона.
Влейте 1 литр овощного бульона, варите 20 минут.
Измельчите суп блендером до кремовой текстуры.
Добавьте 100 мл сливок, доведите до однородности.
Подавайте с гренками, свежей зеленью и (если хочется акцента) — ложкой йогурта.
Морковь при обжарке карамелизуется, и её натуральные сахара дают сладковато-копчёный вкус. Он не уступает мясному, но делает суп легче. Этот вкус можно развивать в любые стороны — и вот как.
Азиатская версия: добавьте 1 ст. л. арахисовой пасты или кокосового молока.
Больше текстуры: бросьте пару соцветий цветной капусты в бульон — кремовость без лишнего жира.
Сытность и белок:
Обжарьте тофу с соевым соусом и кунжутом — и добавьте в тарелку.
Или перемешайте суп с консервированной белой фасолью до взбивания — он станет густым и питательным.
Не бойтесь пряностей. Копчёная паприка — основа, но щепотка куркумы, кориандра или даже корицы может сделать вкус ярче. Для баланса добавьте немного лимонного сока - или ложку натурального йогурта в каждую порцию.
Приготовьте сразу больше и заморозьте в порционных контейнерах. Разогрейте — и он как новенький. Уютный обед будет ждать вас в морозилке в любой момент.
Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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