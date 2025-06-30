Почему ваше безе не удаётся? Всё дело в одной детали

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Безе, кажущееся простым десертом, может бросить вам вызов в процессе создания.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info безе

Ключевая роль сахара заключается не только в придания сладкого вкуса, но и в формировании структуры безе.

Для трех яичных белков оптимальным считается использование 150 граммов сахара, то есть 50 граммов на один белок. Это соотношение обеспечивает стабильность взбитых белков, формируя хрустящую внешнюю оболочку и сохраняя при этом мягкую сердцевину.

Сахар также выступает в роли стабилизатора, предотвращая оседание белков и обеспечивая идеальную консистенцию смеси. Правильное количество сахара критически важно для достижения желаемых характеристик безе.

Для приготовления воздушного и устойчивого безе необходимо освоить технику взбивания белков и добавления сахара. Важно также использовать безупречно чистую миску.

Начинать следует со взбивания белков на средней скорости, постепенно добавляя воздух и формируя устойчивую пену.

Сахар добавляют небольшими порциями, когда белки приобретут легкую пенистость, продолжая взбивать между добавлениями до получения однородной глянцевой массы. Это гарантирует полное растворение сахара без образования крупинок.

Уточнения

Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.



