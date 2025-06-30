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Не просто завтрак, а творожная сказка: нежнейшая запеканка с ягодами за 30 минут

2:26
Еда

Запах, разливающийся по дому, сразу переносит в детство: сливочный творог, ваниль, летние ягоды. Простое, но волшебное блюдо — творожная запеканка. Она может быть легким завтраком, уютным десертом или просто поводом для семейного чаепития. А с ягодами — вообще праздник.

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

Но у любой вкусной запеканки есть своя тайна. И вот она — никакой магии, просто несколько правил.

Творог — не любой

Берите средней жирности, 5-9%. Жирный сделает запеканку тяжелой, обезжиренный — сухой. Главное: протрите его через сито или взбейте блендером. Без комочков. Иначе никакой нежности не получится.

Манка, не мука

Манная крупа — это классика. Именно она даёт ту самую плотную, но пышную текстуру. Добавьте в творожную массу и дайте ей постоять 15-20 минут — манка должна набухнуть. Тогда запеканка получится ровной, без трещин и рыхлостей.

Ягоды — только в конце

Свежие ягоды можно добавлять прямо в тесто. Если они водянистые — слегка припудрите крахмалом. Замороженные обязательно разморозьте и слейте весь сок. Иначе запеканка "поплывёт" и не пропечётся. Вмешивайте ягоды в самом конце и аккуратно — не превращайте их в пюре.

Маленькие тонкости, которые решают всё

  • В тесто кроме творога и манки добавьте яйца, сахар или его заменитель, ванильный сахар, щепотку соли.

  • Хотите изюминку? Добавьте цедру лимона — она освежит вкус и подчеркнёт ягоды.

  • Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте манкой или сухарями — так запеканка не прилипнет и не развалится при вынимании.

Как печь

Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте 30-45 минут, пока верх не станет румяным. Проверяйте зубочисткой — если сухая, значит готово. После выключения духовки дайте постоять внутри ещё 15-20 минут. Это сохранит пышность.

Подача — как хотите

Тёплая или холодная. Со сметаной, вареньем, свежими ягодами или сахарной пудрой. Главное — с любовью. Ведь именно она делает простую запеканку идеальной.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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