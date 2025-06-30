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Петрушка в лёд, хлеб в камень: 4 продукта, которые нельзя замораживать никогда

2:08
Еда

Морозилка давно стала верным помощником на кухне — кажется, туда можно закинуть что угодно и не волноваться. Но это не так. Некоторые продукты заморозка буквально убивает — и вкус, и текстура, и польза безвозвратно теряются. Что хуже — именно их чаще всего отправляют в морозильную камеру по привычке.

Морозилка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Морозилка

Куриное филе и морепродукты

На первый взгляд — что может быть проще: купил филе или рыбу — и в морозилку. Но у низких температур есть побочный эффект — они разрушают белковые волокна. После разморозки куриное мясо теряет сочность, становится сухим и резиновым. То же самое происходит с креветками, мидиями и прочими дарами моря: вместо деликатеса — кусок безвкусной резины на тарелке.

Свежая зелень и травы

Петрушка, укроп, базилик — заморозка не прощает хрупких и нежных листьев. При оттаивании зелень теряет почти все витамины, а главное — аромат. В итоге вместо яркой, свежей приправы — вялая масса, лишённая пользы и вкуса. В суп или в пюре еще можно, но вот для салатов или украшения блюд — ни в коем случае.

Хлеб

Одна из самых популярных ошибок — замораживать хлеб. Вроде бы удобно: купил впрок, заморозил, разморозил и ешь. Но на деле всё не так радужно. Холод разрушает структуру крахмала в выпечке. В результате после разморозки хлеб теряет текстуру, быстро черствеет, крошится и часто становится "резиновым". И никакой подогрев в духовке не спасёт.

Клубника

Яркая, ароматная, сочная — но до тех пор, пока не побывает в морозилке. После размораживания клубника теряет форму, становится водянистой, а её структура — рыхлой. Вкус — уже не тот, запах — почти отсутствует. Всё, за что мы любим эту ягоду, исчезает. Лучше есть её свежей, а если хочется заготовить — делайте варенье или пастилу.

Уточнения

Замораживание — охлаждение ниже криоскопической температуры, которая отличается для разных видов продуктов и обычно лежит в диапазоне от (0 °C) для воды и до (-3 °C) для рыбы или мороженого.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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