Ты всё это время варил гречку неправильно — вот что нужно делать перед готовкой

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, вопрос стар как мир: нужно ли мыть гречку перед приготовлением? Но споры вокруг этого продолжаются — соцсети снова бурлят. Кто-то уверяет, что мыть крупу не обязательно, другие настаивают на обратном. Так кто прав?

Фото: flickr.com by fontplaydotcom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гречка

Повара уверены: гречку перед варкой обязательно нужно промывать. И на это есть как минимум три весомые причины.

Зачем это делать

Чтобы убрать мусор

Даже если крупа выглядит чистой, в ней нередко встречаются мелкие камушки, пыль, шелуха и другой мусор. Всё это попадает в упаковку при производстве и транспортировке — и отправлять это в кастрюлю точно не стоит. Чтобы улучшить вкус каши

Промытая гречка варится чище и мягче, а вкус становится более насыщенным и "глубоким". Непромытая же крупа может дать неприятную горечь или "пыльную" нотку. Чтобы избавиться от фитиновой кислоты

Это вещество природного происхождения, которое "блокирует" усвоение важных микроэлементов. Именно из-за него некоторые полезные вещества из каши просто не попадут в организм. Промывание помогает снизить концентрацию фитиновой кислоты.

Как правильно мыть гречку

Всё просто: засыпьте крупу в миску или сито и промывайте под холодной проточной водой до тех пор, пока вода не станет полностью прозрачной. Иногда требуется 3-4 промывки.

А замачивать гречку нужно

Нет. По словам специалистов, замачивание не требуется - оно не даёт особой пользы, а вот вкус может изменить. Зато один кулинарный приём действительно работает: поджарьте сухую крупу на сухой сковороде перед варкой. Это усилит аромат и сделает кашу по-настоящему вкусной.

Уточнения

Гре́чка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

