Если каждое утро у вас начинается с одной и той же дилеммы — "что бы съесть на бегу и не умереть от скуки?" — у нас есть решение. Этот сэндвич с яйцом и авокадо готовится всего за 5 минут, а на вкус — будто вы зашли в уютное кафе, где знают толк в еде.
1 спелый авокадо - мягкий, но не перезрелый.
2 вареных яйца - можно приготовить заранее, чтобы сэкономить время.
2 ломтика хлеба - лучше цельнозерновой или любимый тостовый.
1 ч. л. лимонного сока - чтобы авокадо не потемнел и дал нужную кислотность.
Соль и перец - по вкусу.
Если яйца ещё не сварены, бросьте их в кипящую воду на 8-10 минут. Параллельно займитесь остальными шагами.
Авокадо разрежьте, удалите косточку, мякоть переложите в миску. Добавьте лимонный сок, приправьте и разомните вилкой — можно в пюре, можно оставить немного кусочков.
Яйца очистите и мелко порубите.
Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде.
На один ломтик нанесите авокадо, сверху — яйцо, накройте вторым ломтиком. Нажмите слегка — и можно есть.
Хотите остроты? Паприка, кайенский перец или хлопья чили — отличная добавка.
Мечтаете о хрусте? Руккола или шпинат между слоями дадут и вкус, и текстуру.
Нужно больше сытности? Ломтик сыра (например, чеддера) сделает сэндвич более насыщенным.
Быстро, сытно, полезно и вкусно — именно так должен начинаться день. Больше никаких скучных утренних перекусов!
Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.