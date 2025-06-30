Сэндвич, который сделает утро вкусным: 5 минут — и вы забудете про кашу навсегда

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если каждое утро у вас начинается с одной и той же дилеммы — "что бы съесть на бегу и не умереть от скуки?" — у нас есть решение. Этот сэндвич с яйцом и авокадо готовится всего за 5 минут, а на вкус — будто вы зашли в уютное кафе, где знают толк в еде.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сэндвич с авокадо и яйцом

Вам понадобятся

1 спелый авокадо - мягкий, но не перезрелый.

2 вареных яйца - можно приготовить заранее, чтобы сэкономить время.

2 ломтика хлеба - лучше цельнозерновой или любимый тостовый.

1 ч. л. лимонного сока - чтобы авокадо не потемнел и дал нужную кислотность.

Соль и перец - по вкусу.

Как готовить

Если яйца ещё не сварены, бросьте их в кипящую воду на 8-10 минут. Параллельно займитесь остальными шагами. Авокадо разрежьте, удалите косточку, мякоть переложите в миску. Добавьте лимонный сок, приправьте и разомните вилкой — можно в пюре, можно оставить немного кусочков. Яйца очистите и мелко порубите. Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде. На один ломтик нанесите авокадо, сверху — яйцо, накройте вторым ломтиком. Нажмите слегка — и можно есть.

Лайфхаки

Хотите остроты? Паприка, кайенский перец или хлопья чили — отличная добавка.

Мечтаете о хрусте? Руккола или шпинат между слоями дадут и вкус, и текстуру.

Нужно больше сытности? Ломтик сыра (например, чеддера) сделает сэндвич более насыщенным.

Быстро, сытно, полезно и вкусно — именно так должен начинаться день. Больше никаких скучных утренних перекусов!

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич — вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

