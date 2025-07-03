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Рататуй как в ресторане: откройте 3 главных правила идеального рецепта

3:15
Еда

Рататуй — это знаменитое французское блюдо, которое представляет собой восхитительное овощное рагу. Оно не только вкусное, но и очень полезное, так как состоит преимущественно из свежих овощей. Это идеальный выбор для вегетарианцев и всех тех, кто любит легкие и здоровые блюда. 

Рататуй
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рататуй

Для приготовления рататуя вам понадобятся:

Овощи:

  • 2 средних баклажана
  • 2-3 кабачка
  • 3-4 помидора
  • 1-2 сладких перца (красного или желтого)
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока

Приправы:

  • Соль и чёрный перец по вкусу
  • Оливковое масло (для жарки)
  • Прованские травы или итальянские специи
  • Свежий базилик для подачи (по желанию)

Подготовьте овощи:

  • Вымойте все овощи под холодной водой.
  • Нарежьте баклажаны и кабачки кружками или полукружками (примерно 0,5 см толщиной). Если вы хотите уменьшить горечь баклажанов, посолите их и оставьте на 15-20 минут, затем промойте под водой и обсушите.
  • Помидоры очистите от кожуры (если хотите) и нарежьте кубиками. Можно также сделать "крестовые надрезы" на помидорах, обдать их кипятком на минуту, а затем легко снять кожицу.
  • Нарежьте лук полукольцами, а чеснок — мелко.

Обжарьте лук и чеснок:

  • На сковороде разогрейте немного оливкового масла на среднем огне.
  • Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и готовьте еще 1-2 минуты, пока он не начнет испускать аромат.

Добавьте остальные овощи:

  • К луку и чесноку добавьте баклажаны, кабачки и сладкий перец, перемешайте и обжаривайте все вместе около 5-7 минут.
  • Затем добавьте помидоры, приправьте солью, перцем и прованскими травами. Перемешайте и готовьте еще около 15-20 минут на среднем огне, пока все овощи не станут мягкими.

Тушение:

  • После того как овощи стали мягкими, уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой. Дайте ратату всем ингредиентам «подружиться» и настояться на огне 5-10 минут.

Подача

  • Подавайте рататуй в горячем или теплом виде. Он идеально сочетается с свежими листьями базилика, посыпанными сверху, а также с хрустящим багетом или рисом.

Советы по приготовлению

  1. Сезонные овощи: используйте свежие и сезонные овощи. Это сделает рататуй более ароматным и вкусным.
  2. Вариации: вы можете добавить другие овощи, такие как морковь или картофель, если хотите разнообразить блюдо.
  3. Хранение: рататуй хорошо хранится в холодильнике и на следующий день его вкус становится только лучше. Вы можете подавать его как холодным, так и горячим.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусный и полезный рататуй. Это блюдо не только порадует вас разнообразием вкусов, но и станет отличным дополнением к любому гастрономическому столу. Попробуйте этот рецепт, и он станет одним из ваших любимых! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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