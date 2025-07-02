Рагу для всей семьи: какие ингредиенты создадут волшебное блюдо

Рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Его можно готовить с различными овощами, мясом и специями, что позволяет каждому создать свой уникальный рецепт.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу
Для приготовления рагу вам понадобятся:
Мясо: 500 г (говядина, свинина или курица, по вашему выбору).
Овощи: 2-3 картофелины, 1 луковица, 1-2 моркови, 1 сладкий болгарский перец, 200 г зеленого горошка (свежего или замороженного) и 1-2 зубчика чеснока.
Специи: соль, черный перец, паприка и лавровый лист.
Масло: растительное или оливковое для жарки.
Бульон или вода: 300-400 мл.
Подготовка ингредиентов:
Промойте мясо, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки.
Очистите и нарежьте овощи: лук и чеснок — мелко, морковь и картофель — кубиками, болгарский перец — полосками.
Обжаривание мяса:
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте немного масла на среднем огне.
Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон (примерно 5-7 минут). Мясо можно заранее посолить и поперчить.
Добавление овощей:
К мясу добавьте лук и чеснок, обжаривайте их вместе до мягкости (3-5 минут).
Затем добавьте морковь, картофель и болгарский перец, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
Тушение:
Залейте все ингредиенты бульоном или водой так, чтобы они были полностью покрыты.
Приправьте специями: добавьте соль, черный перец, паприку и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.
Накройте кастрюлю крышкой и тушите рагу на слабом огне около 30-40 минут, пока мясо не станет мягким, а овощи — нежными.
Добавление зелени:
За 5-10 минут до окончания приготовления можно добавить немного свежей зелени, такой как укроп или петрушка, для аромата.
Подача рагу
Готовое рагу можно подавать сразу из кастрюли. Вот несколько идей для подачи:
В глубокой тарелке: срвируйте рагу с ломтиком свежего хлеба или посыпьте сверху зеленью.
С гарниром: рагу прекрасно сочетается с рисом, картофельным пюре или гречкой.
С салатом: лёгкий овощной салат из свежих овощей добавит яркие цвета и свежесть к блюду.
Этот простой рецепт рагу обязательно порадует вас и ваших близких. Возможность варьировать ингредиенты и специи делает его универсальным блюдом для любого стола. Пробуйте готовить рагу с разными комбинациями овощей и мяса, и вы всегда будете удивлять близких новыми вкусами!