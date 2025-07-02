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Рагу для всей семьи: какие ингредиенты создадут волшебное блюдо

2:57
Еда

Рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Его можно готовить с различными овощами, мясом и специями, что позволяет каждому создать свой уникальный рецепт.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Для приготовления рагу вам понадобятся:

  • Мясо: 500 г (говядина, свинина или курица, по вашему выбору).
  • Овощи: 2-3 картофелины, 1 луковица, 1-2 моркови, 1 сладкий болгарский перец, 200 г зеленого горошка (свежего или замороженного) и 1-2 зубчика чеснока.
  • Специи: соль, черный перец, паприка и лавровый лист.
  • Масло: растительное или оливковое для жарки.
  • Бульон или вода: 300-400 мл.

Подготовка ингредиентов:

  • Промойте мясо, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки.
  • Очистите и нарежьте овощи: лук и чеснок — мелко, морковь и картофель — кубиками, болгарский перец — полосками.

Обжаривание мяса:

  • В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте немного масла на среднем огне.
  • Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон (примерно 5-7 минут). Мясо можно заранее посолить и поперчить.

Добавление овощей:

  • К мясу добавьте лук и чеснок, обжаривайте их вместе до мягкости (3-5 минут).
  • Затем добавьте морковь, картофель и болгарский перец, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Тушение:

  • Залейте все ингредиенты бульоном или водой так, чтобы они были полностью покрыты.
  • Приправьте специями: добавьте соль, черный перец, паприку и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.
  • Накройте кастрюлю крышкой и тушите рагу на слабом огне около 30-40 минут, пока мясо не станет мягким, а овощи — нежными.

Добавление зелени:

  • За 5-10 минут до окончания приготовления можно добавить немного свежей зелени, такой как укроп или петрушка, для аромата.

Подача рагу

Готовое рагу можно подавать сразу из кастрюли. Вот несколько идей для подачи:

  • В глубокой тарелке: срвируйте рагу с ломтиком свежего хлеба или посыпьте сверху зеленью.
  • С гарниром: рагу прекрасно сочетается с рисом, картофельным пюре или гречкой.
  • С салатом: лёгкий овощной салат из свежих овощей добавит яркие цвета и свежесть к блюду.

Этот простой рецепт рагу обязательно порадует вас и ваших близких. Возможность варьировать ингредиенты и специи делает его универсальным блюдом для любого стола. Пробуйте готовить рагу с разными комбинациями овощей и мяса, и вы всегда будете удивлять близких новыми вкусами! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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