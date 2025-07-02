Рагу для всей семьи: какие ингредиенты создадут волшебное блюдо

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Его можно готовить с различными овощами, мясом и специями, что позволяет каждому создать свой уникальный рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощное рагу

Для приготовления рагу вам понадобятся:

Мясо: 500 г (говядина, свинина или курица, по вашему выбору).

Овощи: 2-3 картофелины, 1 луковица, 1-2 моркови, 1 сладкий болгарский перец, 200 г зеленого горошка (свежего или замороженного) и 1-2 зубчика чеснока.

Специи: соль, черный перец, паприка и лавровый лист.

Масло: растительное или оливковое для жарки.

Бульон или вода: 300-400 мл.

Подготовка ингредиентов:

Промойте мясо, обсушите его и нарежьте на небольшие кусочки.

Очистите и нарежьте овощи: лук и чеснок — мелко, морковь и картофель — кубиками, болгарский перец — полосками.

Обжаривание мяса:

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте немного масла на среднем огне.

Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон (примерно 5-7 минут). Мясо можно заранее посолить и поперчить.

Добавление овощей:

К мясу добавьте лук и чеснок, обжаривайте их вместе до мягкости (3-5 минут).

Затем добавьте морковь, картофель и болгарский перец, перемешайте и готовьте еще 5 минут.

Тушение:

Залейте все ингредиенты бульоном или водой так, чтобы они были полностью покрыты.

Приправьте специями: добавьте соль, черный перец, паприку и лавровый лист. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите рагу на слабом огне около 30-40 минут, пока мясо не станет мягким, а овощи — нежными.

Добавление зелени:

За 5-10 минут до окончания приготовления можно добавить немного свежей зелени, такой как укроп или петрушка, для аромата.

Подача рагу

Готовое рагу можно подавать сразу из кастрюли. Вот несколько идей для подачи:

В глубокой тарелке: срвируйте рагу с ломтиком свежего хлеба или посыпьте сверху зеленью.

С гарниром: рагу прекрасно сочетается с рисом, картофельным пюре или гречкой.

С салатом: лёгкий овощной салат из свежих овощей добавит яркие цвета и свежесть к блюду.

Этот простой рецепт рагу обязательно порадует вас и ваших близких. Возможность варьировать ингредиенты и специи делает его универсальным блюдом для любого стола. Пробуйте готовить рагу с разными комбинациями овощей и мяса, и вы всегда будете удивлять близких новыми вкусами!