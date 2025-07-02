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Ваш идеальный семейный обед: открываем секреты вкусного жаркого

Еда

Жаркое — это классическое блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда. Готовить его несложно, но мы расскажем, чтобы вы с ним точно справились.

Рагу
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рагу

Для приготовления вам понадобятся:

  • Мясо: 500 г (говядина, свинина или курица).
  • Овощи: 2-3 картофелины, 1-2 моркови, 1 луковица, 1-2 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, 200 г грибов (по желанию).
  • Специи: соль, черный перец, лавровый лист, тимьян или другой любимый специи.
  • Масло: растительное или сливочное для жарки.
  • Бульон или вода: 200-300 мл.

Пошаговый рецепт

  1. Помойте мясо, обсушите его и нарежьте на куски размером 3-4 см.
  2. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки (примерно 5-7 минут).
  3. Нарежьте лук, морковь, картофель, болгарский перец и грибы.
  4. Добавьте лук и морковь к мясу и готовьте еще 5 минут.
  5. Положите картофель, болгарский перец и грибы, приправьте солью и перцем. Перемешайте.
  6. Залейте всё бульоном или водой, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 1,5-2 часов. Это сделает мясо мягким, а овощи — вкусными.
  7. За 10-15 минут до конца попробуйте жаркое на вкус, добавьте соли, если нужно. Если хотите, можно загустить бульон с помощью немного муки.

Готовое жаркое можно подавать:

  • В глубокой тарелке: украсьте свежей зеленью.
  • С гарниром: Отлично подойдет картофельное пюре или рис.
  • С салатом: лёгкий овощной салат сделает блюдо еще более вкусным.

Теперь вы знаете, как просто приготовить вкусное жаркое. Это сытное и ароматное блюдо понравится всем вашей семье. Экспериментируйте с овощами и специями, чтобы создать свой идеальный рецепт!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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