Ваш идеальный семейный обед: открываем секреты вкусного жаркого
Жаркое — это классическое блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда. Готовить его несложно, но мы расскажем, чтобы вы с ним точно справились.
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Рагу
Для приготовления вам понадобятся:
- Мясо: 500 г (говядина, свинина или курица).
- Овощи: 2-3 картофелины, 1-2 моркови, 1 луковица, 1-2 зубчика чеснока, 1 болгарский перец, 200 г грибов (по желанию).
- Специи: соль, черный перец, лавровый лист, тимьян или другой любимый специи.
- Масло: растительное или сливочное для жарки.
- Бульон или вода: 200-300 мл.
Пошаговый рецепт
- Помойте мясо, обсушите его и нарежьте на куски размером 3-4 см.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до золотистой корочки (примерно 5-7 минут).
- Нарежьте лук, морковь, картофель, болгарский перец и грибы.
- Добавьте лук и морковь к мясу и готовьте еще 5 минут.
- Положите картофель, болгарский перец и грибы, приправьте солью и перцем. Перемешайте.
- Залейте всё бульоном или водой, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 1,5-2 часов. Это сделает мясо мягким, а овощи — вкусными.
- За 10-15 минут до конца попробуйте жаркое на вкус, добавьте соли, если нужно. Если хотите, можно загустить бульон с помощью немного муки.
Готовое жаркое можно подавать:
- В глубокой тарелке: украсьте свежей зеленью.
- С гарниром: Отлично подойдет картофельное пюре или рис.
- С салатом: лёгкий овощной салат сделает блюдо еще более вкусным.
Теперь вы знаете, как просто приготовить вкусное жаркое. Это сытное и ароматное блюдо понравится всем вашей семье. Экспериментируйте с овощами и специями, чтобы создать свой идеальный рецепт!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру