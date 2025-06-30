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Вкус деревни на кухне: как сварить классическую уху

1:57
Еда

Лето — идеальное время для настоящей ухи. Только сейчас можно наловить или купить самую свежую речную рыбу, которая делает вкус этого супа по-настоящему ярким и насыщенным.

Уха
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уха

Секрет простой: берём мелкую рыбу — плотву, карасей, ершей — и варим из неё насыщенный бульон. А для сытности и глубины вкуса добавляем судака, картошку, пшено и специи. Получается классика: простая, ароматная, с лёгким деревенским настроением.

Что нужно (на 6 порций):

  • Речная мелкая рыба — 600 г

  • Судак — 900 г

  • Картофель — 3 шт.

  • Лук — 2 головки

  • Морковь — 1 шт.

  • Пшено — 40 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Водка — 50 мл

  • Лавровый лист — 5 шт.

  • Смесь перцев — 7 горошин

  • Душистый перец — 5 горошин

  • Укроп, соль — по вкусу

Как готовить:

1. Очистите рыбу. У мелкой — оставьте головы и хвосты, у крупной — отделите филе, кости и головы не выбрасывайте.
2. Вскипятите 3 л воды с мелкой рыбой, головами и луком. Снимите пену, варите 30 минут без соли.
3. Процедите бульон через марлю. Верните на плиту, добавьте картофель, морковь, лук, соль и пшено. Варите 10 минут.
4. Нарежьте филе судака кусочками, положите в бульон вместе с перцем и лавровым листом. Варите ещё 20 минут.
5. Влейте водку, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
6. Чеснок залейте горячим бульоном в миске — пусть настоится отдельно.
7. Разлейте уху по тарелкам, добавьте рыбу, посыпьте укропом и, по желанию, — чесночным настоем.

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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