Вкус деревни на кухне: как сварить классическую уху

Лето — идеальное время для настоящей ухи. Только сейчас можно наловить или купить самую свежую речную рыбу, которая делает вкус этого супа по-настоящему ярким и насыщенным.
Секрет простой: берём мелкую рыбу — плотву, карасей, ершей — и варим из неё насыщенный бульон. А для сытности и глубины вкуса добавляем судака, картошку, пшено и специи. Получается классика: простая, ароматная, с лёгким деревенским настроением.
Речная мелкая рыба — 600 г
Судак — 900 г
Картофель — 3 шт.
Лук — 2 головки
Морковь — 1 шт.
Пшено — 40 г
Чеснок — 3 зубчика
Водка — 50 мл
Лавровый лист — 5 шт.
Смесь перцев — 7 горошин
Душистый перец — 5 горошин
Укроп, соль — по вкусу
1. Очистите рыбу. У мелкой — оставьте головы и хвосты, у крупной — отделите филе, кости и головы не выбрасывайте.
2. Вскипятите 3 л воды с мелкой рыбой, головами и луком. Снимите пену, варите 30 минут без соли.
3. Процедите бульон через марлю. Верните на плиту, добавьте картофель, морковь, лук, соль и пшено. Варите 10 минут.
4. Нарежьте филе судака кусочками, положите в бульон вместе с перцем и лавровым листом. Варите ещё 20 минут.
5. Влейте водку, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
6. Чеснок залейте горячим бульоном в миске — пусть настоится отдельно.
7. Разлейте уху по тарелкам, добавьте рыбу, посыпьте укропом и, по желанию, — чесночным настоем.
Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.
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