Вкус деревни на кухне: как сварить классическую уху

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — идеальное время для настоящей ухи. Только сейчас можно наловить или купить самую свежую речную рыбу, которая делает вкус этого супа по-настоящему ярким и насыщенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уха

Секрет простой: берём мелкую рыбу — плотву, карасей, ершей — и варим из неё насыщенный бульон. А для сытности и глубины вкуса добавляем судака, картошку, пшено и специи. Получается классика: простая, ароматная, с лёгким деревенским настроением.

Что нужно (на 6 порций):

Речная мелкая рыба — 600 г

Судак — 900 г

Картофель — 3 шт.

Лук — 2 головки

Морковь — 1 шт.

Пшено — 40 г

Чеснок — 3 зубчика

Водка — 50 мл

Лавровый лист — 5 шт.

Смесь перцев — 7 горошин

Душистый перец — 5 горошин

Укроп, соль — по вкусу

Как готовить:

1. Очистите рыбу. У мелкой — оставьте головы и хвосты, у крупной — отделите филе, кости и головы не выбрасывайте.

2. Вскипятите 3 л воды с мелкой рыбой, головами и луком. Снимите пену, варите 30 минут без соли.

3. Процедите бульон через марлю. Верните на плиту, добавьте картофель, морковь, лук, соль и пшено. Варите 10 минут.

4. Нарежьте филе судака кусочками, положите в бульон вместе с перцем и лавровым листом. Варите ещё 20 минут.

5. Влейте водку, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.

6. Чеснок залейте горячим бульоном в миске — пусть настоится отдельно.

7. Разлейте уху по тарелкам, добавьте рыбу, посыпьте укропом и, по желанию, — чесночным настоем.

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa — «похлёбка, жижа») — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

