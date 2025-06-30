Салат с курицей и яблоком, который просят готовить снова

Свежий, сытный и хрустящий — этот салат станет отличным решением для обеда или ужина. Сочетание запечённой курицы, зелёного яблока и перепелиных яиц в кремовой йогуртовой заправке звучит просто, но даёт удивительно гармоничный вкус.
А если подать его с хрустящими ломтиками лаваша или тортильи, слегка подсушенными в духовке и смазанными пюре из авокадо — получите настоящий ресторанный перекус у себя дома.
Куриная грудка — 2 филе
Зелёные яблоки — 2 шт.
Сельдерей черешковый — 1 упаковка
Перепелиные яйца — 20 шт.
Йогурт густой натуральный — 125 г
Горчица сладкая — 1 ст. л.
Масло (топлёное или оливковое) — 2-3 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Смесь орехов и семечек — 4 ст. л.
1. Отварите перепелиные яйца (5 минут), остудите и аккуратно очистите. Разрежьте пополам.
2. Курицу натрите солью, перцем и маслом. Запекайте при 140 °C в течение 20 минут. Дайте остыть и нарежьте ломтиками.
3. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели.
4. У сельдерея снимите жёсткие волокна, нарежьте тонко.
5. Заправку сделайте из йогурта, горчицы, масла, соли и перца.
6. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйца и заправку, сверху — семечки с орешками.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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