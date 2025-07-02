Как приготовить творожные лепешки, которые будут съедены мгновенно: простая инструкция

Творожные лепешки — это не только идеальный завтрак, но и прекрасное дополнение к кофе. Их легко приготовить, а результат всегда радует. Эти лепешки мягкие, воздушные и хрустящие, с начинкой, которая тает во рту. Они обязательно понравятся вам и вашим гостям.
Творожные лепешки могут быть как сладкой, так и соленой выпечкой. В этом рецепте мы предлагаем вам попробовать сладкие лепешки с мармеладной начинкой. Они получаются воздушными, слегка хрустящими и невероятно вкусными.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление:
Если вы хотите сделать лепешки более насыщенными, попробуйте добавить творожную начинку, советует toprecepty.cz. Для этого вам понадобится:
Приготовление
Творожные лепешки — это простое, но невероятно вкусное лакомство, которое станет отличным дополнением к вашему завтраку или перекусу. Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких!
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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