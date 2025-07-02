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Как приготовить творожные лепешки, которые будут съедены мгновенно: простая инструкция

2:41
Еда

Творожные лепешки — это не только идеальный завтрак, но и прекрасное дополнение к кофе. Их легко приготовить, а результат всегда радует. Эти лепешки мягкие, воздушные и хрустящие, с начинкой, которая тает во рту. Они обязательно понравятся вам и вашим гостям.

Печенье
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Готовим творожные лепешки

Творожные лепешки могут быть как сладкой, так и соленой выпечкой. В этом рецепте мы предлагаем вам попробовать сладкие лепешки с мармеладной начинкой. Они получаются воздушными, слегка хрустящими и невероятно вкусными.

Ингредиенты для теста:

  • Творог — 250 г
  • Мука — 250 г (можно использовать муку полугрубого помола)
  • Сливочное масло или другой жир (например, Hera) — 250 г

Ингредиенты для начинки:

  • Мармелад — по вкусу (можно использовать густой джем или смесь ягод)
  • Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте творог, муку и размягченное сливочное масло до получения однородной массы.
  2. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 5 мм.
  3. С помощью ножа вырежьте из теста квадраты размером примерно 10 x 10 см.
  4. На середину каждого квадрата положите чайную ложку мармелада.
  5. Сложите квадрат пополам, затем еще раз пополам, чтобы получился треугольник. Хорошо запечатайте края, чтобы начинка не вытекла.
  6. Выложите лепешки на сухой противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 15-20 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.
  7. Пока лепешки еще горячие, обваляйте их в сахарной пудре.

Вариант с творожной начинкой:

Если вы хотите сделать лепешки более насыщенными, попробуйте добавить творожную начинку, советует toprecepty.cz. Для этого вам понадобится:

  • Творог — 250 г
  • Сахар — по вкусу
  • Сметана — 100 г
  • Ром — 1/2-1 ст. л. (по желанию)
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Взбейте творог с сахаром, сметаной, яйцом и ромом до однородной массы.
  2. Выложите начинку на тесто и сформируйте лепешки.
  3. Выпекайте и подавайте, как описано выше.

Творожные лепешки — это простое, но невероятно вкусное лакомство, которое станет отличным дополнением к вашему завтраку или перекусу. Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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