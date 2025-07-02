Как приготовить творожные лепешки, которые будут съедены мгновенно: простая инструкция

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Творожные лепешки — это не только идеальный завтрак, но и прекрасное дополнение к кофе. Их легко приготовить, а результат всегда радует. Эти лепешки мягкие, воздушные и хрустящие, с начинкой, которая тает во рту. Они обязательно понравятся вам и вашим гостям.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Готовим творожные лепешки

Творожные лепешки могут быть как сладкой, так и соленой выпечкой. В этом рецепте мы предлагаем вам попробовать сладкие лепешки с мармеладной начинкой. Они получаются воздушными, слегка хрустящими и невероятно вкусными.

Ингредиенты для теста:

Творог — 250 г

Мука — 250 г (можно использовать муку полугрубого помола)

Сливочное масло или другой жир (например, Hera) — 250 г

Ингредиенты для начинки:

Мармелад — по вкусу (можно использовать густой джем или смесь ягод)

Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

В большой миске смешайте творог, муку и размягченное сливочное масло до получения однородной массы. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины примерно 5 мм. С помощью ножа вырежьте из теста квадраты размером примерно 10 x 10 см. На середину каждого квадрата положите чайную ложку мармелада. Сложите квадрат пополам, затем еще раз пополам, чтобы получился треугольник. Хорошо запечатайте края, чтобы начинка не вытекла. Выложите лепешки на сухой противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 15-20 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Пока лепешки еще горячие, обваляйте их в сахарной пудре.

Вариант с творожной начинкой:

Если вы хотите сделать лепешки более насыщенными, попробуйте добавить творожную начинку, советует toprecepty.cz. Для этого вам понадобится:

Творог — 250 г

Сахар — по вкусу

Сметана — 100 г

Ром — 1/2-1 ст. л. (по желанию)

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Взбейте творог с сахаром, сметаной, яйцом и ромом до однородной массы. Выложите начинку на тесто и сформируйте лепешки. Выпекайте и подавайте, как описано выше.

Творожные лепешки — это простое, но невероятно вкусное лакомство, которое станет отличным дополнением к вашему завтраку или перекусу. Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

