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Тесто больше не липнет: волшебный способ, который знает каждая хозяйка

1:22
Еда

При мысли о вкусных пирожках и сытных лепёшках к шашлыку на ум приходит, как приятно их есть. Однако процесс приготовления теста может стать настоящим испытанием, если оно липнет к рукам, столу и скалке, делая работу с ним мучительной.

Тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Rlwjones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тесто

Существует ли решение этой проблемы?

После многочисленных экспериментов был найден неожиданный способ. Взгляд упал на бутылку растительного масла, и несколько капель, нанесённых на ладони, преобразили тесто: оно перестало липнуть и стало мягким и податливым.

Принцип действия

Подсолнечное масло образует на поверхности теста тонкую плёнку, предотвращая его прилипание к рукам и рабочей поверхности, а также смягчая текстуру. Важно не переусердствовать, чтобы тесто не стало слишком жирным.

Как применять этот метод?

Перед замесом добавьте пару капель масла в муку. Слегка смажьте руки или рабочую поверхность. Соблюдайте правильные пропорции жидкости и муки для сохранения эластичности теста.

Этот простой способ, подобно домашнему рецепту, экономит время и усилия на кухне. С его помощью процесс приготовления теста становится значительно проще. Попробуйте, и проблема прилипания останется в прошлом!

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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