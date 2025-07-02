Не квас и не кефир — тайный ингредиент, который превратит вашу окрошку в кулинарный шедевр

Когда речь заходит об окрошке, часто возникают споры о том, какой напиток лучше всего использовать для этого освежающего летнего супа. Одни любят квас, другие предпочитают кефир, но есть и более оригинальный вариант.
Если заменить квас или кефир на томатный сок и добавить копченую курицу, окрошка приобретет совершенно новый, необычный вкус. Этот рецепт может показаться необычным на первый взгляд, но он действительно стоит того, чтобы его попробовать.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте окрошку охлажденной и наслаждайтесь ее новым вкусом. Приятного аппетита!
Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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