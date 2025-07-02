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Не квас и не кефир — тайный ингредиент, который превратит вашу окрошку в кулинарный шедевр

Еда

Когда речь заходит об окрошке, часто возникают споры о том, какой напиток лучше всего использовать для этого освежающего летнего супа. Одни любят квас, другие предпочитают кефир, но есть и более оригинальный вариант.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Если заменить квас или кефир на томатный сок и добавить копченую курицу, окрошка приобретет совершенно новый, необычный вкус. Этот рецепт может показаться необычным на первый взгляд, но он действительно стоит того, чтобы его попробовать.

Ингредиенты:

  • Копченая курица — 300 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Редис — 5 шт.
  • Свежий огурец — 4 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 2 пучка
  • Томатный сок — 1,5 л
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель и яйца, дайте им остыть, затем очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Промойте редис и натрите его на терке, переложив в большую миску.
  3. Копченую курицу и огурцы также нарежьте кубиками.
  4. Измельчите зелень: укроп, петрушку и зеленый лук.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты в миске, влейте томатный сок и добавьте соль по вкусу.
  6. Попробуйте суп на соль и охладите его в холодильнике перед подачей.

Подавайте окрошку охлажденной и наслаждайтесь ее новым вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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