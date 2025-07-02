Экспресс-маринад для шашлыка: три секрета, которые сделают мясо идеальным за 30 минут

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите устроить пикник на природе с шашлыками, но у вас нет времени на длительную подготовку, воспользуйтесь экспресс-маринадами. За полчаса они сделают мясо нежным и ароматным.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Для быстрого маринования лучше всего подойдут птица, свинина или говядина. Время маринования для всех видов мяса примерно одинаковое.

Нарежьте мясо на куски среднего размера, чтобы оно не стало сухим. В быстрых маринадах используются кислоты или молочные продукты, которые быстро размягчают мясные волокна.

Ингредиенты:

мясо — 2 кг;

кефир — 300 мл;

горчица — 1 ст. л.;

соль и молотый перец — по вкусу;

свежая зелень (укроп, петрушка) — несколько веточек;

чеснок — 2 зубчика.

Приготовление:

Нарежьте мясо на средние куски. В глубокой миске смешайте все ингредиенты. Мясо должно полностью покрыться горчицей и кефиром. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут. Горчица сделает его мягче, а кефир добавит сочности и приятную кислинку. Перед подачей украсьте шашлык овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

