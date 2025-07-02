Экспресс-маринад для шашлыка: три секрета, которые сделают мясо идеальным за 30 минут

Если вы хотите устроить пикник на природе с шашлыками, но у вас нет времени на длительную подготовку, воспользуйтесь экспресс-маринадами. За полчаса они сделают мясо нежным и ароматным.
Для быстрого маринования лучше всего подойдут птица, свинина или говядина. Время маринования для всех видов мяса примерно одинаковое.
Нарежьте мясо на куски среднего размера, чтобы оно не стало сухим. В быстрых маринадах используются кислоты или молочные продукты, которые быстро размягчают мясные волокна.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.
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