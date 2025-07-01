Скрытый чемпион: этот продукт заменяет красное вино по количеству антиоксидантов без вреда для здоровья

3:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Красное вино, известное своими антиоксидантными свойствами, не единственный продукт, полезный для здоровья. Другие продукты, богатые полезными соединениями, обеспечивают аналогичные защитные эффекты без риска, связанного с употреблением алкоголя. Рассмотрим эти здоровые и вкусные альтернативы…

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ виноград

Ресвератрол, природный антиоксидант, содержащийся в различных растениях, вызывает интерес в научных кругах. Этот полифенол, вырабатываемый более чем 70 видами растений в ответ на стресс, такие как инфекция, травма или воздействие ультрафиолета, обладает потенциалом в снижении артериального давления, улучшении чувствительности к инсулину и поддержке метаболизма.

Хотя красное вино является источником ресвератрола, его употребление не рекомендуется в качестве основного источника из-за содержания алкоголя. Существуют более здоровые альтернативы, которые позволяют наслаждаться преимуществами ресвератрола без риска, связанного с алкоголем, сообщает doctissimo.fr.

1. Черный виноград — лидер по содержанию ресвератрола

Черный виноград, из которого делают красное вино, является одним из лучших источников ресвератрола. В отличие от красного вина, виноград сохраняет свои питательные вещества в чистом виде. Ресвератрол содержится в основном в кожуре и семенах, что объясняет его высокую концентрацию в цельном винограде.

Преимущество черного винограда в том, что он не содержит ни ферментированных сахаров вина, ни алкоголя. Его можно употреблять ежедневно, но в умеренных количествах.

2. Ягоды — источник антиоксидантов

Черника, ежевика, малина и клюква содержат меньше ресвератрола, чем черный виноград, но богаты другими мощными антиоксидантами, такими как флавоноиды, антоцианы и фенольные кислоты.

Эти ягоды оказывают профилактическое действие на сердечно-сосудистую систему, улучшают микроциркуляцию и обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, они содержат около 3,5 г клетчатки на 100 г.

Однако стоит избегать сушеных ягод, так как они теряют значительную часть своих антиоксидантов. Лучше употреблять их свежими или замороженными.

3. Орехи и арахис — источник полезных жиров и ресвератрола

Орехи, такие как грецкие, фундук, пекан и арахис, являются ценным источником ресвератрола. Хотя его содержание в них ниже, чем в черном винограде, орехи все равно полезны.

Они содержат омега-3 жирные кислоты, витамин Е, растительные белки, клетчатку и другие полифенолы. Орехи легко включить в рацион, но важно помнить о их высокой калорийности.

4. Японский горец — концентрированный источник ресвератрола

Японский горец, инвазивное растение во Франции, является одним из самых богатых источников ресвератрола. Его выращивают для производства пищевых добавок.

Хотя японский горец малоизвестен широкой публике, его молодые побеги съедобны. Их можно использовать в пирогах или сиропах. Этот продукт трудно найти в супермаркетах, но он заслуживает внимания за свою высокую концентрацию ресвератрола.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

