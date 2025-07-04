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Меньше времени — больше вкуса: как приготовить полноценный ужин за четверть часа

2:16
Еда

Современный ритм не оставляет много времени на готовку. Но это не повод питаться наспех, разогревая полуфабрикаты. Вкусные блюда можно готовить за 15-20 минут, и они будут выглядеть так, будто их подали в ресторане. Всё решает правильный выбор продуктов и минимум термической обработки.

Семейное застолье
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейное застолье

Быстрая паста, как в траттории

Пока варятся спагетти, обжарьте на оливковом масле измельчённый чеснок, добавьте вяленые томаты и шпинат. Смешайте всё с готовой пастой и посыпьте пармезаном. Хотите плотнее? Обжарьте креветки 2-3 минуты с каждой стороны — и у вас полноценный ужин за 15 минут.

Азиатский акцент за 10 минут

Готовая лапша удон в вакуумной упаковке не требует варки. Просто разогрейте её на сковороде вместе с болгарским перцем, морковью, брокколи. Добавьте смесь соевого соуса, кунжутного масла и тёртого имбиря. Обжарьте 5-7 минут — и готово.

Курица с соусом — быстро и сочно

Нарежьте филе кубиками, обжарьте до румяной корочки. В отдельной миске смешайте мёд, чеснок, лимонный сок и немного воды. Залейте курицу соусом и тушите 5 минут. Подойдёт к рису, лапше или лепёшкам.

Картофель для вегетарианцев

Нарежьте картофель тонкими ломтиками, выложите в форму, смажьте маслом. Посолите, поперчите и залейте смесью сливок и яйца. Сверху — тёртый сыр. Запекать 20 минут при 200 °C. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, пропечённая сердцевина.

Салат за 3 минуты

Консервированная фасоль, кукуруза, помидоры черри, авокадо — всё это легко смешать с оливковым маслом и лаймом. Добавьте немного тортилья-чипсов — будет и хруст, и сытность.

Свобода на кухне — главный ингредиент

Не нашли шпинат? Возьмите рукколу. Нет курицы? Подойдёт индейка или даже фалафель. Быстрая еда — это не компромисс, а возможность готовить вкусно, не тратя полвечера у плиты.

Уточнения

У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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