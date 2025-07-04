Меньше времени — больше вкуса: как приготовить полноценный ужин за четверть часа

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Современный ритм не оставляет много времени на готовку. Но это не повод питаться наспех, разогревая полуфабрикаты. Вкусные блюда можно готовить за 15-20 минут, и они будут выглядеть так, будто их подали в ресторане. Всё решает правильный выбор продуктов и минимум термической обработки.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейное застолье

Быстрая паста, как в траттории

Пока варятся спагетти, обжарьте на оливковом масле измельчённый чеснок, добавьте вяленые томаты и шпинат. Смешайте всё с готовой пастой и посыпьте пармезаном. Хотите плотнее? Обжарьте креветки 2-3 минуты с каждой стороны — и у вас полноценный ужин за 15 минут.

Азиатский акцент за 10 минут

Готовая лапша удон в вакуумной упаковке не требует варки. Просто разогрейте её на сковороде вместе с болгарским перцем, морковью, брокколи. Добавьте смесь соевого соуса, кунжутного масла и тёртого имбиря. Обжарьте 5-7 минут — и готово.

Курица с соусом — быстро и сочно

Нарежьте филе кубиками, обжарьте до румяной корочки. В отдельной миске смешайте мёд, чеснок, лимонный сок и немного воды. Залейте курицу соусом и тушите 5 минут. Подойдёт к рису, лапше или лепёшкам.

Картофель для вегетарианцев

Нарежьте картофель тонкими ломтиками, выложите в форму, смажьте маслом. Посолите, поперчите и залейте смесью сливок и яйца. Сверху — тёртый сыр. Запекать 20 минут при 200 °C. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, пропечённая сердцевина.

Салат за 3 минуты

Консервированная фасоль, кукуруза, помидоры черри, авокадо — всё это легко смешать с оливковым маслом и лаймом. Добавьте немного тортилья-чипсов — будет и хруст, и сытность.

Свобода на кухне — главный ингредиент

Не нашли шпинат? Возьмите рукколу. Нет курицы? Подойдёт индейка или даже фалафель. Быстрая еда — это не компромисс, а возможность готовить вкусно, не тратя полвечера у плиты.

Уточнения

У́жин - последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

