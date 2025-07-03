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Традиция, делящая Италию: как сахар меняет вкус пасты и создаёт кулинарный спор

2:10
Еда

Итальянская паста кажется простой, но у кулинаров с Апеннин есть маленький секрет, который меняет всё. Это не редкий сыр и не экзотические специи. Всего одна щепотка делает соус более благородным, а вкус — сбалансированным. Секрет — в сахаре. Да, именно в нём.

Паста в соусе с сыром
Фото: freepik.com by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста в соусе с сыром

Почему в пасту добавляют сахар

Томатный соус — основа большинства итальянских блюд. Но помидоры, особенно магазинные или недозрелые, часто дают излишнюю кислоту. В результате соус получается резким, почти "грубым" на вкус. Сахар решает эту проблему: нейтрализует кислоту и придаёт соусу мягкость. Баланс между сладким и кислым становится идеальным, и блюдо воспринимается как гармоничное.

Этот приём пришёл не из ресторанов, а из домов. Раньше сахар использовали, чтобы продлить срок хранения томатных заготовок. Позже привычка перекочевала в рецепты, став неотъемлемой частью североитальянской традиции.

Север против Юга: как используют сахар

  • В солнечном юге Италии сахар добавляют редко — там помидоры сладкие от природы.

  • В северных регионах, где урожай менее насыщен, сахар — почти обязательный ингредиент.

Щепотка сахара уравновешивает вкус, но здесь важно не переусердствовать. Обычно достаточно половины чайной ложки на порцию соуса. Кто-то вмешивает сахар прямо в кастрюлю с соусом, кто-то растворяет в кипящей воде для пасты.

Что даёт сахар в воде для пасты

Этот приём кажется странным, но у него есть практическое объяснение. Сахарная вода делает жидкость менее мутной и создаёт на макаронах тонкую глянцевую плёнку. Она помогает соусу лучше "цепляться" за поверхность пасты, не скатываясь обратно в тарелку. Вкус не становится сладким, а текстура — более шелковистой.

Такой нюанс может изменить весь результат. И если вы мечтали о пасте как в Италии — начните с этой маленькой хитрости.

Уточнения

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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