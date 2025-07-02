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Хруст снизу, тягучий сыр сверху: как сделать пиццу, которая нравится всем без исключения

1:58
Еда

Домашняя пицца часто заканчивается разочарованием: тесто сухое, сыр не тянется, а начинка больше напоминает овощное рагу. Вкус теряется, корочка жуется, а настроение — на нуле. Но всё можно изменить с помощью одного неожиданного ингредиента, который наверняка уже есть у вас на кухне.

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Секрет в тесте — и это не масло

Обычное тесто для пиццы делают на муке, воде, дрожжах и оливковом масле. Но если заменить масло на греческий йогурт, текстура получится совершенно другой. Йогурт делает тесто:

  • эластичным;

  • мягким внутри;

  • хрустящим снаружи после обжарки.

Достаточно замесить тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час. Оно станет податливым и ароматным, а вкус — более насыщенным, чем в классическом варианте.

Не в духовке, а на сковороде

После подъёма теста его нужно раскатать как можно тоньше. Но не кладите на противень. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжарьте тесто с одной стороны 2-3 минуты. Переверните, быстро смажьте соусом, посыпьте сыром, выложите начинку, накройте крышкой.

Через 5-7 минут на среднем огне:

  • сыр расплавится;

  • тесто полностью пропечётся;

  • дно станет хрустящим, как в настоящей печи.

Неожанная фишка — мед

Хочется придать пицце ресторанный акцент? Сбрызните готовую лепёшку каплей мёда. Это особенно хорошо сочетается с:

  • ветчиной;

  • сливочным сыром;

  • козьим сыром и орехами.

Сладковатая нота создаёт тот самый "вау-эффект", который отличает обычную закуску от блюда, которым хочется удивить.

Домашняя пицца может быть не хуже ресторанной, если подходить к делу с хитростью. Йогурт и сковорода — простые решения, которые делают результат неожиданно вкусным.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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