Хруст снизу, тягучий сыр сверху: как сделать пиццу, которая нравится всем без исключения

Домашняя пицца часто заканчивается разочарованием: тесто сухое, сыр не тянется, а начинка больше напоминает овощное рагу. Вкус теряется, корочка жуется, а настроение — на нуле. Но всё можно изменить с помощью одного неожиданного ингредиента, который наверняка уже есть у вас на кухне.
Обычное тесто для пиццы делают на муке, воде, дрожжах и оливковом масле. Но если заменить масло на греческий йогурт, текстура получится совершенно другой. Йогурт делает тесто:
эластичным;
мягким внутри;
хрустящим снаружи после обжарки.
Достаточно замесить тесто, накрыть его полотенцем и оставить на час. Оно станет податливым и ароматным, а вкус — более насыщенным, чем в классическом варианте.
После подъёма теста его нужно раскатать как можно тоньше. Но не кладите на противень. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и обжарьте тесто с одной стороны 2-3 минуты. Переверните, быстро смажьте соусом, посыпьте сыром, выложите начинку, накройте крышкой.
Через 5-7 минут на среднем огне:
сыр расплавится;
тесто полностью пропечётся;
дно станет хрустящим, как в настоящей печи.
Хочется придать пицце ресторанный акцент? Сбрызните готовую лепёшку каплей мёда. Это особенно хорошо сочетается с:
ветчиной;
сливочным сыром;
козьим сыром и орехами.
Сладковатая нота создаёт тот самый "вау-эффект", который отличает обычную закуску от блюда, которым хочется удивить.
Домашняя пицца может быть не хуже ресторанной, если подходить к делу с хитростью. Йогурт и сковорода — простые решения, которые делают результат неожиданно вкусным.
Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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