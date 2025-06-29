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Минимум дыма и сочное мясо — используйте соль крупного помола при приготовлении еды на углях

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Еда

Соль стала популярным ингредиентом для приготовления блюд на углях. 

угли
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
угли

Она помогает уменьшить плотность дыма, который возникает при контакте жира и соков мяса с тлеющими углями. Процесс приготовления становится менее дымным.

При использовании низкокачественного угля могут возникать искры, которые представляют опасность. Соль снижает риск появления искр и ожогов.

Соль поглощает часть тепла, что помогает предотвратить быстрое прогорание угля. Это позволяет поддерживать стабильную температуру и делает приготовление пищи более равномерным и контролируемым.

Рекомендуется равномерно посыпать тлеющие угли крупного помола солью, что значительно улучшит качество приготовления.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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