Минимум дыма и сочное мясо — используйте соль крупного помола при приготовлении еды на углях

Соль стала популярным ингредиентом для приготовления блюд на углях.
Она помогает уменьшить плотность дыма, который возникает при контакте жира и соков мяса с тлеющими углями. Процесс приготовления становится менее дымным.
При использовании низкокачественного угля могут возникать искры, которые представляют опасность. Соль снижает риск появления искр и ожогов.
Соль поглощает часть тепла, что помогает предотвратить быстрое прогорание угля. Это позволяет поддерживать стабильную температуру и делает приготовление пищи более равномерным и контролируемым.
Рекомендуется равномерно посыпать тлеющие угли крупного помола солью, что значительно улучшит качество приготовления.
Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
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