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Шарики удовольствия: как приготовить творожные пончики

3:01
Еда

Творожные пончики — это чудесное угощение, которое сочетает в себе нежность творога и аромат свежей выпечки. Эти пончики не только легки в приготовлении, но и получаются очень воздушными и вкусными. Посыпанные сахарной пудрой, они будут идеальным десертом к чаю или кофе. 

Пончики
Фото: flickr.com by Luigi Anzivino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Для теста нужно:

  • 250 г творога (желательно нежирного)
  • 1 яйцо
  • 4 столовые ложки сахара (можно по вкусу)
  • 1/2 чайной ложки ванильного сахара
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1 чайная ложка разрыхлителя теста
  • Приблизительно 200 г муки (количество может варьироваться)
  • Щепотка соли

Для жарки:

  • Растительное масло (для фритюра)

Для посыпки:

  • Сахарная пудра

Подготовка теста

  1. Смешайте ингредиенты. В глубокой миске поместите творог, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты с помощью вилки или блендера, чтобы получить однородную массу. Если вы используете крупный творог, рекомендуется его предварительно протереть через сито.
  2. Добавьте сухие компоненты. В отдельной миске смешайте муку, соду, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь к творожной массе, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким, но не слишком липким. При необходимости добавьте немного муки.

Формирование пончиков

Создайте шарики. На посыпанной мукой поверхности отложите небольшие кусочки теста и скатайте из них шарики размером с грецкий орех. Если хотите, можете сделать пончики в форме баранок, просто проделав отверстие в центре.

Жарка

  1. Нагрейте масло. В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло до температуры около 180°C. Чтобы проверить готовность масла, можно опустить в него небольшой кусочек теста — если он начинает пузыриться и подниматься, масло готово.
  2. Жарьте пончики. Аккуратно помещайте пончики в горячее масло, не перегружая сковороду. Жарьте до золотистого цвета с каждой стороны по 2-3 минуты. Затем выкладывайте готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Посыпка

Посыпьте сахарной пудрой. Когда пончики немного остынут, щедро посыпьте их сахарной пудрой с обеих сторон. Это придаст им аппетитный вид и сладкий вкус.

Творожные пончики в сахарной пудре — это простое и очень вкусное лакомство, которое можно быстро приготовить даже при нехватке времени. Они отлично подойдут для завтрака, полдника или в качестве десерта во время чаепития. Благодаря творогу, эти пончики будут не только вкусными, но и питательными. Попробуйте приготовить их дома, и вы не пожалеете! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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