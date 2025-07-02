Шарики удовольствия: как приготовить творожные пончики

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные пончики — это чудесное угощение, которое сочетает в себе нежность творога и аромат свежей выпечки. Эти пончики не только легки в приготовлении, но и получаются очень воздушными и вкусными. Посыпанные сахарной пудрой, они будут идеальным десертом к чаю или кофе.

Фото: flickr.com by Luigi Anzivino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики

Для теста нужно:

250 г творога (желательно нежирного)

1 яйцо

4 столовые ложки сахара (можно по вкусу)

1/2 чайной ложки ванильного сахара

1/2 чайной ложки соды

1 чайная ложка разрыхлителя теста

Приблизительно 200 г муки (количество может варьироваться)

Щепотка соли

Для жарки:

Растительное масло (для фритюра)

Для посыпки:

Сахарная пудра

Подготовка теста

Смешайте ингредиенты. В глубокой миске поместите творог, яйцо, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты с помощью вилки или блендера, чтобы получить однородную массу. Если вы используете крупный творог, рекомендуется его предварительно протереть через сито. Добавьте сухие компоненты. В отдельной миске смешайте муку, соду, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь к творожной массе, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким, но не слишком липким. При необходимости добавьте немного муки.

Формирование пончиков

Создайте шарики. На посыпанной мукой поверхности отложите небольшие кусочки теста и скатайте из них шарики размером с грецкий орех. Если хотите, можете сделать пончики в форме баранок, просто проделав отверстие в центре.

Жарка

Нагрейте масло. В глубокой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло до температуры около 180°C. Чтобы проверить готовность масла, можно опустить в него небольшой кусочек теста — если он начинает пузыриться и подниматься, масло готово. Жарьте пончики. Аккуратно помещайте пончики в горячее масло, не перегружая сковороду. Жарьте до золотистого цвета с каждой стороны по 2-3 минуты. Затем выкладывайте готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Посыпка

Посыпьте сахарной пудрой. Когда пончики немного остынут, щедро посыпьте их сахарной пудрой с обеих сторон. Это придаст им аппетитный вид и сладкий вкус.

Творожные пончики в сахарной пудре — это простое и очень вкусное лакомство, которое можно быстро приготовить даже при нехватке времени. Они отлично подойдут для завтрака, полдника или в качестве десерта во время чаепития. Благодаря творогу, эти пончики будут не только вкусными, но и питательными. Попробуйте приготовить их дома, и вы не пожалеете!