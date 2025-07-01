Секретный рецепт хлеба из батата: идеальный завтрак без глютена и лактозы

Этот простой рецепт хлеба из батата, приготовленного в блендере, не содержит глютена и лактозы. Он обладает идеальной текстурой, не крошится и отлично подходит для завтрака, полдника и полезных перекусов.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
масло
Ингредиенты:
3 яйца
250 г сладкого картофеля
1/2 стакана воды
1 ст. л. коричневого сахара
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. соли
1 чашка овсяных хлопьев без глютена
1/2 стакана сладкого крахмала маниоки
1/2 стакана рисовой муки
10 г сухих дрожжей
1/2 ч. л. ксантановой камеди
Приготовление:
Вымойте, очистите и нарежьте батат толстыми ломтиками. Варите в микроволновке 5 минут или до мягкости, затем разомните.
Смешайте яйца, пюре из батата, воду, сахар, оливковое масло и соль в блендере до однородной массы. В другой миске смешайте овсяные хлопья, крахмал маниоки, рисовую муку, дрожжи и ксантановую камедь. Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам, хорошо перемешайте.
Переложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, накройте и оставьте на 1 час в выключенной микроволновке с горячей водой.
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте хлеб 30 минут до золотистой корочки.
Достаньте хлеб из формы и дайте полностью остыть.
Храните в холодильнике до 3 дней или заморозьте для более длительного хранения, рекомендует terra.com.br.
Уточнения
Бата́т или ипомея батат (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».