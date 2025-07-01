Секретный рецепт хлеба из батата: идеальный завтрак без глютена и лактозы

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт хлеба из батата, приготовленного в блендере, не содержит глютена и лактозы. Он обладает идеальной текстурой, не крошится и отлично подходит для завтрака, полдника и полезных перекусов.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ масло

Ингредиенты:

3 яйца

250 г сладкого картофеля

1/2 стакана воды

1 ст. л. коричневого сахара

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

1 чашка овсяных хлопьев без глютена

1/2 стакана сладкого крахмала маниоки

1/2 стакана рисовой муки

10 г сухих дрожжей

1/2 ч. л. ксантановой камеди

Приготовление:

Вымойте, очистите и нарежьте батат толстыми ломтиками. Варите в микроволновке 5 минут или до мягкости, затем разомните. Смешайте яйца, пюре из батата, воду, сахар, оливковое масло и соль в блендере до однородной массы. В другой миске смешайте овсяные хлопья, крахмал маниоки, рисовую муку, дрожжи и ксантановую камедь. Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам, хорошо перемешайте. Переложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, накройте и оставьте на 1 час в выключенной микроволновке с горячей водой. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте хлеб 30 минут до золотистой корочки. Достаньте хлеб из формы и дайте полностью остыть. Храните в холодильнике до 3 дней или заморозьте для более длительного хранения, рекомендует terra.com.br.

Уточнения

Бата́т или ипомея батат (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

