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Секретный рецепт хлеба из батата: идеальный завтрак без глютена и лактозы

1:46
Еда

Этот простой рецепт хлеба из батата, приготовленного в блендере, не содержит глютена и лактозы. Он обладает идеальной текстурой, не крошится и отлично подходит для завтрака, полдника и полезных перекусов.

масло
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
масло

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 250 г сладкого картофеля
  • 1/2 стакана воды
  • 1 ст. л. коричневого сахара
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 чашка овсяных хлопьев без глютена
  • 1/2 стакана сладкого крахмала маниоки
  • 1/2 стакана рисовой муки
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1/2 ч. л. ксантановой камеди

Приготовление:

  1. Вымойте, очистите и нарежьте батат толстыми ломтиками. Варите в микроволновке 5 минут или до мягкости, затем разомните.
  2. Смешайте яйца, пюре из батата, воду, сахар, оливковое масло и соль в блендере до однородной массы. В другой миске смешайте овсяные хлопья, крахмал маниоки, рисовую муку, дрожжи и ксантановую камедь. Добавьте жидкую смесь к сухим ингредиентам, хорошо перемешайте.
  3. Переложите тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, накройте и оставьте на 1 час в выключенной микроволновке с горячей водой.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте хлеб 30 минут до золотистой корочки.
  5. Достаньте хлеб из формы и дайте полностью остыть.
  6. Храните в холодильнике до 3 дней или заморозьте для более длительного хранения, рекомендует terra.com.br.

Уточнения

Бата́т или ипомея батат (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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