Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром

Баклажаны — универсальный овощ, который можно готовить самыми разными способами. Этот рецепт предлагает быстро и просто приготовить баклажаны на гриле, чтобы подчеркнуть их натуральный вкус и добавить яркости с помощью оливкового масла и лимона. Такой гарнир идеально дополнит жареное мясо, станет самостоятельной закуской или основой для салата.
Ингредиенты
Пошаговый рецепт
Баклажаны на гриле с оливковым маслом и лимоном — это легкое, но очень вкусное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей. Подавайте его как гарнир к мясу, добавляйте в салаты или наслаждайтесь как самостоятельной закуской.
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.