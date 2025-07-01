Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром

Баклажаны — универсальный овощ, который можно готовить самыми разными способами. Этот рецепт предлагает быстро и просто приготовить баклажаны на гриле, чтобы подчеркнуть их натуральный вкус и добавить яркости с помощью оливкового масла и лимона. Такой гарнир идеально дополнит жареное мясо, станет самостоятельной закуской или основой для салата.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баклажаны на гриле

Ингредиенты

Баклажаны — 2 средних

Оливковое масло — 3-4 столовые ложки

Чеснок — 2 зубчика

Лимон — 1 шт. (сок и цедра)

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Свежая зелень (петрушка или базилик) — для украшения

Пошаговый рецепт

Нарежьте баклажаны кружочками или продольными ломтиками толщиной 0,5-1 см. Слегка посолите их и оставьте на 15-20 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обсушите бумажными полотенцами. Приготовление маринада: В миске смешайте оливковое масло, измельченные зубчики чеснока, лимонный сок, тертую цедру лимона, соль и перец. Поместите баклажаны в маринад и оставьте на 30 минут, чтобы они пропитались ароматами. Разогрейте гриль или сковороду-гриль. Обжаривайте баклажаны по 3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и румяной корочки. Выложите готовые баклажаны на большую тарелку. Украсьте свежей зеленью (петрушкой или базиликом). По желанию, добавьте немного лимонного сока и измельченного чеснока для дополнительного аромата.

Баклажаны на гриле с оливковым маслом и лимоном — это легкое, но очень вкусное блюдо, которое порадует вас и ваших гостей. Подавайте его как гарнир к мясу, добавляйте в салаты или наслаждайтесь как самостоятельной закуской.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

