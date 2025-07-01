Вкуснейшая запеканка без мяса: кабачки, сыр и укроп творят чудеса

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из кабачков — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным вариантом для семейного ужина или перекуса. В этом рецепте мы объединили кабачки, сыр, яйца, молоко, масло и укроп, чтобы создать ароматное и сочное блюдо без мяса. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Ингредиенты:

кабачки — 500 г;

сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 30 г;

укроп — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки вымыть, очистить от кожуры (если она жёсткая) и нарезать кружочками или кубиками. Сыр натереть на крупной тёрке. Яйца взбить в миске с молоком. Добавить в яично-молочную смесь растопленное сливочное масло, соль и перец по вкусу, хорошо перемешать. В форму для запекания выложить кабачки, посыпать сыром. Залить кабачки яично-молочной смесью. Сверху посыпать измельчённым укропом. Запекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 30–40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

