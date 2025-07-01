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Вкуснейшая запеканка без мяса: кабачки, сыр и укроп творят чудеса

1:18
Еда

Запеканка из кабачков — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным вариантом для семейного ужина или перекуса. В этом рецепте мы объединили кабачки, сыр, яйца, молоко, масло и укроп, чтобы создать ароматное и сочное блюдо без мяса. Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Запеканка
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;
  • сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • укроп — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки вымыть, очистить от кожуры (если она жёсткая) и нарезать кружочками или кубиками.
  2. Сыр натереть на крупной тёрке.
  3. Яйца взбить в миске с молоком.
  4. Добавить в яично-молочную смесь растопленное сливочное масло, соль и перец по вкусу, хорошо перемешать.
  5. В форму для запекания выложить кабачки, посыпать сыром.
  6. Залить кабачки яично-молочной смесью.
  7. Сверху посыпать измельчённым укропом.
  8. Запекать в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 30–40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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