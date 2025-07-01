Вкуснейшая запеканка без мяса: кабачки, сыр и укроп творят чудеса

Запеканка из кабачков — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать отличным вариантом для семейного ужина или перекуса. В этом рецепте мы объединили кабачки, сыр, яйца, молоко, масло и укроп, чтобы создать ароматное и сочное блюдо без мяса. Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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