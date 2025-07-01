Этот домашний майонез покорит ваши рецепторы: всего 4 ингредиента и 30 секунд – вуаля, готово

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы решили поделиться с вами рецептом домашнего майонеза, который не оставит вас равнодушными. Этот майонез отличается от покупного своим качеством и вкусом. А готовить его ну очень быстро - для этого вам понадобится всего 30 секунд!

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Майонез

Ингредиенты:

Растительное масло — 380 мл.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.

Свежие яйца — 2 шт. (среднего размера).

Соль — 1–2 щепотки.

Приготовление:

Возьмите узкую и высокую ёмкость для смешивания ингредиентов. Влейте в неё масло и добавьте яйца. Посыпьте специями. Включите блендер на максимальную мощность и опустите его на дно чаши. Смешивайте 8 секунд, затем медленно поднимите блендер. Вы увидите, что майонез готов. Если он получился слишком жидким, добавьте ещё немного масла. Для разнообразия вкуса можно добавить другие специи по своему усмотрению.

Обратите внимание: яйца должны быть комнатной температуры. Это важно для получения идеального майонеза.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

