Этот домашний майонез покорит ваши рецепторы: всего 4 ингредиента и 30 секунд – вуаля, готово

Мы решили поделиться с вами рецептом домашнего майонеза, который не оставит вас равнодушными. Этот майонез отличается от покупного своим качеством и вкусом. А готовить его ну очень быстро - для этого вам понадобится всего 30 секунд!
Ингредиенты:
Приготовление:
Обратите внимание: яйца должны быть комнатной температуры. Это важно для получения идеального майонеза.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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