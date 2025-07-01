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Этот домашний майонез покорит ваши рецепторы: всего 4 ингредиента и 30 секунд – вуаля, готово

1:10
Еда

Мы решили поделиться с вами рецептом домашнего майонеза, который не оставит вас равнодушными. Этот майонез отличается от покупного своим качеством и вкусом. А готовить его ну очень быстро - для этого вам понадобится всего 30 секунд!

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майонез

Ингредиенты:

  • Растительное масло — 380 мл.
  • Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.
  • Свежие яйца — 2 шт. (среднего размера).
  • Соль — 1–2 щепотки.

Приготовление:

  1. Возьмите узкую и высокую ёмкость для смешивания ингредиентов.
  2. Влейте в неё масло и добавьте яйца.
  3. Посыпьте специями.
  4. Включите блендер на максимальную мощность и опустите его на дно чаши.
  5. Смешивайте 8 секунд, затем медленно поднимите блендер.
  6. Вы увидите, что майонез готов. Если он получился слишком жидким, добавьте ещё немного масла.
  7. Для разнообразия вкуса можно добавить другие специи по своему усмотрению.

Обратите внимание: яйца должны быть комнатной температуры. Это важно для получения идеального майонеза.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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