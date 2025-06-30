Турецкий маринад творит чудеса: раскройте секрет сочной курицы с восхитительным ароматом

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Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусную курицу, то турецкий маринад станет вашим незаменимым помощником. Он придаст мясу насыщенный аромат и пикантный вкус, который понравится всем вашим близким. В этом рецепте мы подробно расскажем, как приготовить маринад и как правильно замариновать курицу, чтобы она получилась сочной и аппетитной.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Ингредиенты для маринада

Йогурт — 400 г (1 ведро).

Чеснок — 3 зубчика, измельчённые.

Оливковое или растительное масло — 2 ст. л.

Красный перец — 1 ч. л.

Сладкий перец — 1 ч. л.

Перец чили — 0,5 ч. л. (по желанию).

Тмин — 1 ч. л., молотый.

Кориандр — 0,5 ч. л., молотый (по желанию).

Лимонный сок — из половины лимона.

Соль — по вкусу.

Чёрный перец — по вкусу.

Томатная паста — 1 ст. л. или чатни.

Горчица — 2 ч. л. (по желанию).

Приготовление маринада

В глубокой миске смешайте йогурт, чеснок, оливковое масло, красный и сладкий перец, перец чили, тмин, кориандр, лимонный сок, соль, чёрный перец, томатную пасту и горчицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Маринование курицы

Нарежьте курицу на кусочки (грудки, ножки, шашлычки и т. д.). Поместите нарезанную курицу в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Если у вас есть время, оставьте курицу мариноваться на ночь в холодильнике. Это позволит мясу пропитаться ароматами и стать ещё более вкусным. Если у вас нет времени на длительное маринование, оставьте курицу в маринаде минимум на 1–2 часа. Для удобства можно нанизать кусочки курицы на бутылку, чтобы маринад равномерно распределился по всей поверхности.

Приготовление курицы

После маринования можно приступать к приготовлению курицы. Вы можете пожарить её на гриле, сковороде, запечь в духовке или во фритюрнице. Жарьте или запекайте курицу до готовности, периодически проверяя её на предмет готовности.

Турецкий маринад придаст вашей курице неповторимый вкус и аромат, который порадует вас и ваших близких, уверяет recepti.gotvach.bg. Приятного аппетита!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



