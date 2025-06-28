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Фаршированные помидоры по-гречески — не устоит ни один гурман: просто, вкусно и изысканно

1:25
Еда

Йемиста — греческое блюдо, представляющее собой фаршированные овощи, чаще всего перцы или помидоры с рисом и говяжьим фаршем. 

помидоры фаршированные
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
помидоры фаршированные

Для йемисты выберите 8 крупных помидоров. Срежьте верхушки и аккуратно удалите мякоть.

Для начинки

  • 350 г говяжьего фарша,
  • 1 луковица,
  • ⅔ стакана риса,
  • мелко нарезанная петрушка,
  • 1 зубчик чеснока,
  • соль, перец.
  • 1 ст. ложка сливочного масла.

Приготовление

Отварите рис до полуготовности. На сковороде обжарьте нарезанный лук с чесноком до золотистого цвета, затем добавьте говяжий фарш. Готовьте еще 10 минут. После этого смешайте обжаренные ингредиенты с рисом, добавьте нарезанную мякоть помидоров, специи (соль, перец по вкусу), петрушку и немного сливочного масла. Готовьте еще 5 минут, постоянно помешивая. 

Начините овощи полученной остывшей смесью, аккуратно утрамбовывая. Уложите их в глубокую стеклянную форму для запекания, добавьте немного воды или томатного сока на дно. Запекайте в духовке при температуре около 180 градусов Цельсия в течение 40 минут. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью, пишет Business Insider.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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