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Лимоны не гниют и не высыхают: кладите их отдельно от этих фруктов — и забудьте о проблеме на месяц

2:43
Еда

Лимон — один из тех продуктов, которые всегда хочется иметь под рукой. Он бодрит, освежает, помогает иммунитету и отлично сочетается со всем: от салатов до жареной рыбы. Но сохранить лимоны свежими не так-то просто. Особенно летом, когда спрос на них растёт, а цена — тем более. Есть один способ, который поможет продлить жизнь этим цитрусовым — и он не связан ни с фольгой, ни с вакуумными контейнерами.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Почему лимоны портятся так быстро

Парадоксально, но лимоны чаще всего используем летом, а собирают их осенью и зимой. Это значит, что к жарким месяцам их запас нужно либо покупать по завышенной цене, либо хранить заранее. Но сделать это правильно — задача не из лёгких. Положите в обычное место на кухне — и через пару дней лимоны становятся мягкими, начинают гнить или засыхают.

Главные враги лимона — это не то, что вы подумали

Первое, о чём важно помнить: лимоны не переносят резких перепадов температуры и сухости. Оптимальные условия — прохлада (примерно 10-12°C) и умеренная влажность. В идеале — нижний ящик холодильника. Но главное — не класть их рядом с бананами и яблоками. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет старение и буквально "убивает" цитрусы.

Как продлить жизнь лимону: простой лайфхак

Вот эффективный способ, который поможет сохранить лимоны свежими гораздо дольше:

  • Протрите кожуру лимона ватным диском, смоченным водой — это даст нужную влагу.

  • Заверните каждый лимон в полиэтиленовую плёнку.

  • Уложите в нижний ящик холодильника или в дверцу — там температура мягкая и стабильная.

  • Если есть возможность, добавьте немного воды на дно ящика, где лежат лимоны — это создаст нужный микроклимат.

А если лимон уже разрезан

Если у вас осталась половинка лимона, не спешите просто класть её в холодильник. Погрузите срезом вверх в небольшую миску с водой — и в холод. В таком виде лимон сохранится на несколько часов. Для большего удобства можно использовать силиконовые колпачки — они герметично закрывают срез и предотвращают окисление.

Почему лимоны стоит хранить правильно

Лимон — не только вкусно, но и полезно:

  • укрепляет иммунитет (всё благодаря витамину С),

  • улучшает пищеварение,

  • помогает усвоению железа,

  • снижает риск образования камней в почках,

  • защищает сердце и сосуды.

И если есть способ сохранить всю эту пользу на подольше — почему бы не воспользоваться?

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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