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Ложка мёда и немного чили — и солёные огурцы за 2 дня получаются вкуснее, чем из бабушкиной кладовой

3:01
Еда

Сезон домашних заготовок открыт. И если вы думаете, что солёные огурцы — это скучно и банально, то этот рецепт точно вас удивит. В нём сочетаются привычные ингредиенты с неожиданными акцентами, которые делают огурцы ароматными, пикантными и по-настоящему весенними. Такой вкус вы не найдете ни в магазине, ни даже в бабушкиной кладовой.

Битые огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Битые огурцы

Лучшие огурцы для весенних закруток

Май — идеальное время, чтобы приготовить первую партию лёгких весенних солёных огурцов. В отличие от зимних заготовок, они получаются более свежими по вкусу и отлично подходят для быстрого употребления. В этом рецепте нет ничего лишнего, зато есть несколько неожиданных находок, благодаря которым баночка огурцов превращается в гастрономический сюрприз.

Один неожиданный ингредиент, и вы влюбитесь

Огурцы по этому рецепту приятно хрустят и пахнут укропом, чесноком и хреном, как и положено. Но вот что делает их особенными — ложка мёда и немного сушёного чили. Мёд делает овощи упругими и добавляет им еле уловимую сладость, а чили придаёт характер и лёгкую остринку.

Не только огурцы: специи решают всё

Этот рецепт — не просто способ засолить огурцы. Это способ выразить вкус весны с помощью специй и трав. Лавровый лист, хрен, чеснок, укроп, горчица — все ингредиенты работают на результат. А с добавлением мёда и чили создаётся баланс, который делает огурцы гармоничными, с глубиной вкуса и настоящим характером.

Что вам понадобится

Ингредиенты

  • 1 кг огурцов

  • 3 лавровых листа

  • 3 зубчика чеснока

  • 2 листа хрена

  • кусочек корня хрена

  • 4 веточки укропа

  • 1 ст. ложка горчицы

  • 4 ст. ложки мёда

  • 1 ст. ложка сушёных хлопьев чили

  • 1 литр воды

  • 1 ст. ложка соли

Пошаговый рецепт: маринованные огурцы с перцем чили и мёдом

  1. Подготовка банок: На дно каждой банки положите чеснок, корень и листья хрена, лавровый лист, горчицу, хлопья чили и укроп.

  2. Добавьте огурцы: Тщательно вымойте огурцы и плотно уложите их в банки.

  3. Сварите рассол: Вскипятите воду, добавьте соль и дайте жидкости остыть. Затем добавьте мёд и тщательно размешайте.

  4. Залейте банки: Остывшим рассолом залейте огурцы, плотно закройте крышками и уберите в прохладное место.

  5. Ждите всего два дня: Через 48 часов огурцы будут готовы. Можно подавать к мясу, картофелю или просто с хрустящим хлебом.

Добавьте ложку необычного ингредиента к огурцам. Это лучшие солёные огурцы, которые вы попробуете в своей жизни.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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