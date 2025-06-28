Салат-сенсация за копейки: тёртая свекла с яблоком и чесноком оживляет любое мясное блюдо

Свекла и фрикадельки — идеальный тандем. Как пюре и соус, как хлеб и масло, как утро и кофе. И если вы когда-нибудь искали гарнир, который дополнит простые мясные блюда и при этом будет выглядеть достойно даже на праздничном столе, вот он — салат из свеклы с яблоком и красным луком. Просто, сочно и неожиданно гармонично.
Секрет в простоте. Несколько ингредиентов, немного терпения — и вы получаете салат, который смело можно подавать не только к котлетам, но и как самостоятельное блюдо. В нем — природная сладость свеклы, свежесть яблока, остринка лука и баланс маринада на основе уксуса и лимонного сока. Готовое блюдо — это не просто вкус, а и мощная доза полезных веществ: клетчатка, витамины, железо, антиоксиданты.
350 г свеклы (вареной или запечённой)
1 сочное яблоко
1 средняя красная луковица
1 зубчик чеснока
20 мл лимонного сока
20 мл яблочного уксуса
соль и перец — по вкусу
Свеклу тщательно вымойте и отварите до мягкости либо запеките в фольге. Это займет около часа. Готовность проверяйте вилкой. Остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Яблоко и очищенный лук натрите тем же способом.
Добавьте к овощам измельчённый чеснок, приправьте солью и перцем.
Смешайте лимонный сок и уксус, залейте маринадом салат.
Оставьте на 30 минут, чтобы все вкусы успели раскрыться. Перед подачей при необходимости еще раз приправьте.
Такой салат — настоящая находка для тех, кто хочет подать к мясному блюду нечто более интересное, чем просто нарезку из овощей. Он выглядит ярко, пахнет свежестью и хрустящей кислинкой, а на вкус — просто волшебство.
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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