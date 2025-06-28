Салат-сенсация за копейки: тёртая свекла с яблоком и чесноком оживляет любое мясное блюдо

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекла и фрикадельки — идеальный тандем. Как пюре и соус, как хлеб и масло, как утро и кофе. И если вы когда-нибудь искали гарнир, который дополнит простые мясные блюда и при этом будет выглядеть достойно даже на праздничном столе, вот он — салат из свеклы с яблоком и красным луком. Просто, сочно и неожиданно гармонично.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вареная свекла

Чем хорош этот салат

Секрет в простоте. Несколько ингредиентов, немного терпения — и вы получаете салат, который смело можно подавать не только к котлетам, но и как самостоятельное блюдо. В нем — природная сладость свеклы, свежесть яблока, остринка лука и баланс маринада на основе уксуса и лимонного сока. Готовое блюдо — это не просто вкус, а и мощная доза полезных веществ: клетчатка, витамины, железо, антиоксиданты.

Что понадобится

350 г свеклы (вареной или запечённой)

1 сочное яблоко

1 средняя красная луковица

1 зубчик чеснока

20 мл лимонного сока

20 мл яблочного уксуса

соль и перец — по вкусу

Как готовить

Свеклу тщательно вымойте и отварите до мягкости либо запеките в фольге. Это займет около часа. Готовность проверяйте вилкой. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. Яблоко и очищенный лук натрите тем же способом. Добавьте к овощам измельчённый чеснок, приправьте солью и перцем. Смешайте лимонный сок и уксус, залейте маринадом салат. Оставьте на 30 минут, чтобы все вкусы успели раскрыться. Перед подачей при необходимости еще раз приправьте.

Такой салат — настоящая находка для тех, кто хочет подать к мясному блюду нечто более интересное, чем просто нарезку из овощей. Он выглядит ярко, пахнет свежестью и хрустящей кислинкой, а на вкус — просто волшебство.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

