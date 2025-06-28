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Картофельные оладьи по-польски: рецепт без сложностей, а вкус — как в детстве у бабушки

2:34
Еда

Хрустящие картофельные оладьи — это настоящая классика польской кухни. Простые по ингредиентам, но невероятно вкусные, они радуют золотистой корочкой и нежной, сочной серединкой. Эти оладьи хороши и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу, соусам или овощным гарнирам.

Готовить их — одно удовольствие: ничего сложного, а ингредиенты всегда под рукой. Вот рецепт, который поможет добиться идеального результата.

Как сделать картофельные оладьи по-настоящему хрустящими

Секрет в мелочах. Главное, чтобы оладьи были не слишком жирными, при этом сохраняли легкость и аппетитную корочку. После того как картофель натерт, из него обязательно нужно отжать сок. Но с этим соком не спешите — дождитесь, пока на дне миски осядет крахмал. Именно он делает тесто более вязким и придает оладьям желанную хрустящую текстуру.

Также важно не переборщить с мукой: её избыток делает блюдо тяжелым и забивает вкус. И ещё один важный момент — хорошо разогретое масло. Оно позволяет добиться румяной корочки и при этом не впитывается в оладьи.

Рецепт хрустящих картофельных оладий

Ингредиенты

  • 1 кг картофеля

  • 1 средняя луковица

  • 2 яйца

  • 2-3 ст. л. пшеничной или картофельной муки

  • Соль и свежемолотый перец — по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Как готовить

  1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой тёрке.

  2. Поместите тёртые овощи в сито или марлю и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

  3. Дайте жидкости отстояться, аккуратно слейте воду, а крахмал, осевший на дне, верните в тесто.

  4. В массу добавьте яйца, муку, соль и перец. Всё перемешайте до однородности.

  5. На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто, формируя тонкие лепёшки.

  6. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  7. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Эти оладьи можно подавать с чем угодно: от сметаны и яблочного пюре до соуса карри или грибной подливки. А если добавить в тесто немного сыра, зелени или чеснока — вкус станет ещё интереснее. Простое блюдо с огромным потенциалом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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