Картофельные оладьи по-польски: рецепт без сложностей, а вкус — как в детстве у бабушки

Хрустящие картофельные оладьи — это настоящая классика польской кухни. Простые по ингредиентам, но невероятно вкусные, они радуют золотистой корочкой и нежной, сочной серединкой. Эти оладьи хороши и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к мясу, соусам или овощным гарнирам.
Готовить их — одно удовольствие: ничего сложного, а ингредиенты всегда под рукой. Вот рецепт, который поможет добиться идеального результата.
Секрет в мелочах. Главное, чтобы оладьи были не слишком жирными, при этом сохраняли легкость и аппетитную корочку. После того как картофель натерт, из него обязательно нужно отжать сок. Но с этим соком не спешите — дождитесь, пока на дне миски осядет крахмал. Именно он делает тесто более вязким и придает оладьям желанную хрустящую текстуру.
Также важно не переборщить с мукой: её избыток делает блюдо тяжелым и забивает вкус. И ещё один важный момент — хорошо разогретое масло. Оно позволяет добиться румяной корочки и при этом не впитывается в оладьи.
1 кг картофеля
1 средняя луковица
2 яйца
2-3 ст. л. пшеничной или картофельной муки
Соль и свежемолотый перец — по вкусу
Растительное масло для жарки
Картофель и лук очистите и натрите на мелкой тёрке.
Поместите тёртые овощи в сито или марлю и хорошо отожмите лишнюю жидкость.
Дайте жидкости отстояться, аккуратно слейте воду, а крахмал, осевший на дне, верните в тесто.
В массу добавьте яйца, муку, соль и перец. Всё перемешайте до однородности.
На хорошо разогретую сковороду с маслом выкладывайте ложкой тесто, формируя тонкие лепёшки.
Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Эти оладьи можно подавать с чем угодно: от сметаны и яблочного пюре до соуса карри или грибной подливки. А если добавить в тесто немного сыра, зелени или чеснока — вкус станет ещё интереснее. Простое блюдо с огромным потенциалом.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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